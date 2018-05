Parque das Nações: cinco quilómetros de frente de rio

A caminhada faz-se à beira-rio, por pontes em madeira ou caminhos em calçada portuguesa. Nos 20 anos da Exposição Mundial, e na semana da grande final do Festival Eurovisão, a VISÃO Se7e palmilhou o Parque das Nações ao ritmo dos seus restaurantes e bares, das suas lojas e dos seus jardins. Pelo caminho espreitou o Oceanário, o Pavilhão do Conhecimento e andou no Teleférico. Razões não faltam para rumar ao lugar a que continuamos a chamar Expo