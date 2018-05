O Pubblik, em Vila do Conde, é o novo bar da cidade

Cocktails de assinatura, música house e petiscos para partilhar no novo clube da cidade

O Pubblik reabriu há cerca de dois meses com nova imagem, cocktails de autor, carta de petiscos e um horário alargado. “Queremos ser diferentes”, resume Fábio Gomes, proprietário e barman autodidata. Depois de alguns anos a organizar festas, o jovem de 25 anos, que já tinha um gosto especial por esta área, viu na proposta para ficar com o Pubblik (o nome vem da ligação entre a palavra pub e a Praça da República, onde está instalado) a oportunidade que procurava – e nem pestanejou. Do anterior clube que aqui existia ficaram apenas as paredes; tudo o resto mudou. Há sofás que se estendem ao longo da sala, mesas de madeira e objetos que contam parte da história de Vila do Conde, entre rendas de bilros e imagens de praias de Bandeira Azul. Além da zona de bar, há ainda uma cabine de DJ, ocupada nas noites de sexta e de sábado.

Aos destilados provenientes de todo o mundo junta- -se mais de uma centena de gins e vários cocktails, alguns criados por Fábio Gomes. Como o Patriota, servido num baú, o Jardim, que chega à mesa num vaso, ou o Favelado, servido dentro de um coco (€10 a €15). Tudo para beber com palhinha, claro. Entre as opções de petiscos, há tostas abertas de salmão (€5) e presunto (€4,50) ou uma tábua de queijos e enchidos (€8). Uma vez por mês, a programação do clubbing conta com nomes da música house, como Pedro Tabuada e Sara Abdul. Retiram-se os sofás, as mesas e as cadeiras, e a entrada é por convite. “O bar fica mais amplo e pode dançar-se em todo lado”, resume Fábio Gomes. Basta que haja energia para acompanhar o ritmo.

Pubblik > Pç. da República, 45, Vila do Conde > T. 91 787 2524 > ter-qui 18h-2h, sex 18h-4h, sáb 14h30-4h, dom 14h30-2h