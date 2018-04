O Forum Braga é o novo centro de cultura, negócios e experiências

O maior auditório da região norte e a segunda maior sala de espetáculos do País abre as portas este sábado e domingo, dias 28 e 29, a visitas guiadas gratuitas. É o primeiro teste à capacidade de acolhimento de um centro a recordar os gloriosos tempos de Bracara Augusta

Anuncia ter a capacidade para acolher eventos de diferentes dimensões, com 20 ou 20 mil pessoas. Concertos, festivais, mas também feiras e congressos deverão passar pelo Forum Braga, um investimento do município bracarense gerido pela InvestBraga. Para marcar a abertura ao público, foram anunciados dois Open Days, dias 28 e 29, sábado e domingo, com visitas guiadas gratuitas pelos vários espaços deste fórum moderno, sujeitas apenas a inscrição prévia.

Os curiosos terão a oportunidade de descobrir duas grandes valências: um centro de congressos cuja “joia da coroa” é um auditório de 1454 lugares, e um pavilhão/sala de concertos com capacidade para acolher até 12 mil lugares em pé. Há ainda um interessante espaço exterior, com uma praça de concertos para mais de 20 mil pessoas e um estacionamento com 620 lugares.

Será ainda inaugurada a Forum Arte Braga, uma galeria de arte contemporânea, com a exposição The Antropologist in me, que apresenta obras da dupla de arte performativa e conceptual britânica Gilbert & George, dos escoceses Douglas Gordon, Martin Boyce, Jim Lambie e Eva Rotschild, do fotógrafo e realizador brasileiro Miguel Rio Branco, do escultor inglês Gary Webb e do artista austríaco Franz West. Uma mostra que “reúne um conjunto de artistas internacionais de diferentes gerações, que ao longo do tempo desenvolveu práticas de rutura, com base em pensamentos de antropologia cultural”, sublinha Duarte Sequeira, que partilha a curadoria da galeria com Guilherme Braga da Cruz. Por enquanto, estão previstas quatro exposições por ano.

No calendário do Forum Braga constam já o Greenfest, 1 a 3 de junho, o Braga Groove, 27 e 28 de julho (com concertos dos Thievery Corporation e de Yann Tiersen), assim como várias provas desportivas e congressos. A prova de fogo será no dia 11 de setembro, quando se fizer a inauguração oficial com um espetáculo em grande escala: o concerto da banda californiana 30 Seconds to Mars. De fazer tremer as bancadas.

Forum Braga > Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, Braga > T. 253 208 230 > últimas vagas 28 abr, sáb 12h10-12h20-12h30-12h40-12h50-13h-13h10-13h20-13h30-15h50-16h10, 29 abr, dom 10h40-10h50-11h10-11h20-11h40-11h50-12h10-12h20-12h30-12h40-12h50-13h-13h10-13h20-14h50-15h20-15h40-16h10-16h40 > inscrições pelo site