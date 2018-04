Saltar, rebolar, rir no Jumpers Trampolim Parque, no Porto

O primeiro parque de trampolins do Norte tem nove áreas temáticas e combina exercício físico com diversão

Lucilia Monteiro

A Jumpers, nova marca nacional de parques de trampolins, acaba de chegar à zona industrial do Porto. Hélder Sá, licenciado em Desporto e um dos três sócios, conta que o projeto procura preencher uma falha, no nosso país, “de um mercado que está bastante avançado fora de Portugal”. Em 2000 metros quadrados, há nove áreas temáticas – cada uma com um monitor e com desafios diferentes -, numa arena gigante onde a primeira prioridade é a segurança. Mas não se pense que este parque se resume a saltos e a cambalhotas. Em cima dos colchões coloridos, são-nos propostos diferentes exercícios em que se trabalham equilíbrio e destreza. “O objetivo é vencer obstáculos no menor tempo possível”, explica-nos Hélder Sá – seja a jogar futebol ou basquetebol em movimento, a subir paredes no sky wall, a combater no gladiator ou a percorrer uma corda bamba, desafiando o equilíbrio e a concentração no slackline. A “diversão, se possível em família”, é a premissa deste parque, que deverá chegar a outras cidades do País e que combina lazer com exercício físico. Uma última nota: as entradas acontecem de hora a hora e exigem o uso de meias antiderrapantes exclusivas da Jumpers (€2) e que ficam com o cliente, para que possa usá-las sempre que lhe apetecer... saltar

Jumpers > R. Eng. Ferreira Dias, 874, Porto > T. 22 113 4621 > seg-qui 10h30-20h15, sex 10h30-22h15, sáb 9h30-22h15, dom 9h30-20h15 > €8 (seg-sex), €10 (sáb-dom)