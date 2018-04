O Vale da Montanha, em Lisboa, é uma ilha de sossego rodeada de urbanidade

A cidade acaba de ganhar um espaço verde e, por enquanto, está praticamente sem ninguém. Aproveite-se, pois, esse vazio para um passeio matinal na companhia de borboletas e de melros

Diana Tinoco

Pedimos desculpa, mas fazemos questão de começar este texto em modo Google Maps – para que os leitores deem com o novo parque da cidade, sem as irritações inerentes a um caminho menos bem explicado. Neste sentido, esclarecemos que os 11 hectares ligam a Avenida Gago Coutinho à Marechal António de Spínola e são delimitados pelo Parque da Bela Vista e a Linha de Cintura Interna, junto ao Areeiro.

Agora que já estamos situados, podemos acrescentar que o parque foi escavado numa antiga zona de hortas, em tempos ocupada por construções ilegais, e parte de zonas verdes já existentes. Por isso, é melhor não ir à espera de encontrar uma área toda arranjadinha, a cheirar a novo. A maioria do verde que se avista é selvagem, digamos assim, pontilhado, aqui e acolá, com árvores recém-plantadas. Percebemos que a intervenção da Câmara de Lisboa, que anda por aqui a trabalhar desde 2015, prendeu--se essencialmente com arruamentos, circuitos pedonais, ciclovias e equipamentos de recreio. Por exemplo, junto à Gago Coutinho, há um novo parque infantil, com divertimentos pensados para serem originais, e um quiosque em que há de apetecer estar, com um olho no café e outro nos mais novos que mesmo ao lado se aventurem.

Mais para cima, há declives para vencer, caminhos que se bifurcam só para nos baralhar – ou será que aparecem aqui para nos levar a explorar (cuidado com a lama) todos os recantos deste novo parque? Pelo menos é assim que descobrimos a nova casa de acolhimento para refugiados, a ser construída com o apoio da marca de relógios Swatch. Mais à frente, damos de caras com um ginásio ao ar livre e uma zona de churrasco, mas depressa percebemos que já existem há alguns anos. Nada disso importa, quando há borboletas que passam por nós, a lembrar que a primavera já chegou. Também vemos passarada, sobretudo melros bonitos, de penugem preta e de bico amarelo. Estes seres que esvoaçam em nada parecem importar-se com o facto de a linha do comboio estar pertinho e provocar, em alguns troços do parque, algum ruído à passagem das composições.

Mesmo ao pé de outra entrada, está o circuito de crossfit, com halteres, de cinco e dez quilos, e com cordas pesadas para testar a flexibilidade das costas e dos ombros – tudo a estrear, perfeito para manter a forma. No entanto, não há ninguém a usar os equipamentos nesta manhã fresca. Imagina-se que o cenário mude ao fim de semana e à medida que o parque entre na rotina dos lisboetas. Por enquanto, agradece-se o sossego.

Parque Urbano Vale da Montanha > Av. Gago Coutinho e Av. Marechal António de Spínola > Lisboa