70 anos do Hot Club Portugal: Um ano inteiro a festejar

Uma programação transversal, pensada para assinalar o aniversário do clube de jazz em atividade mais antigo da Europa. A ideia, como sublinham Inês Homem Cunha, presidente do conselho diretivo do HCP, e João Santos, diretor pedagógico da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, foi planear uma festa que saísse fora dos circuitos habituais, cruzando o clube, a escola e, claro, algumas das suas personalidades mais marcantes.

Para os próximos meses, estão marcados vários concertos (só entre abril e início de maio podem ouvir-se Fragoso Quinteto, Paulo Bandeira Trio, George Colligan Trio, Lynn Baker Quartet), jam sessions e uma celebração especial para o Dia Internacional do Jazz, 30 de abril, que incluirá o lançamento de um novo site. Fora do palco, vamos poder descobrir a história do Hot através de vários livros (um deles reunirá testemunhos e memórias de quem por ali passou), de uma exposição de fotografias destas sete décadas e de uma edição especial da sua revista semestral. Em junho, haverá um festival de jazz para crianças, o Kids Can, resultado da participação no programa Europa Criativa, e no mês seguinte o clube organizará vários brunches musicais de domingo.

Hot Club de Portugal > Pç. da Alegria, 48, Lisboa > T. 21 346 0305 > ter-sáb, a partir das 22h