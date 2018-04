Antiguidades e arte contemporânea de regresso à Cordoaria Nacional

1 / 10 2 / 10 João Krull 3 / 10 João Krull 4 / 10 António Sacchetti 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

A partir deste sábado, 14, e até domingo, 22, a Cordoaria Nacional recebe mais uma edição da Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa, uma iniciativa promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga. Desde 1995 que se reúnem uma vez por ano, no mesmo local, os principais representantes do setor. Nesta edição, a 23.ª, a área de exposição foi alargada e marcam presença 21 expositores nacionais e quatro estrangeiros.

Entre antiquários e galeristas, os visitantes vão encontrar obras e peças da António Costa Antiguidades, AR-PAB/Álvaro Roquette - Pedro Aguiar-Branco, Da Época, D’Orey Azulejos e Antiguidades, Espadim 1985, Galeria Bessa Pereira – Design e Arte, Gallery P&M Nachbaur, Galeria São Mamede, Helder Alfaiate, Isabel Lopes da Silva, J. Baptista, Manuel Castilho, Manuela Gil, Manuela Lírio, Microarte Galeria, Miguel Arruda Antiguidades, Objectismo – Nuno Lopes Cardoso, Ricardo Hogan Antiguidades, Rota do Tempo – João Ramada, São Roque, Zarco Antiquários. Mas não é tudo: as galerias espanholas, Beatriz Bálgoma e Galeria Theotokopoulos, e as parisienses Galerias Phillipe Mendes e Sylvie Tiago, também estarão presentes.

Nesta combinação de arte contemporânea e antiguidades, não é só o sentido da visão que vai estar desperto. Para estes dias estão programadas outras atividades, entre quais se destacam as demonstrações de conservação e restauro da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. E ainda, palestras como a de quarta, 18, pelas 18 horas, em que Conceição Amaral, administradora executiva da Fundação Ricardo Espírito Santo, apresenta Em busca de Álvaro Pires d´Évora: o “exótico” pintor português no Quattrocento Toscano; ou, a de Rui Afonso, curador do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, que no dia 20, sexta, também pelas 18 horas, falará sobre Design Português: um percurso de excelência.

Este ano, há ainda que explorar o sentido do palato com as provas de vinhos diárias, orientadas pelos enólogos da Horta Osório Wines (de segunda a sábado, entre as 18 e 30 e as 19 e 30 e aos domingos, das 17 e 30 às 18 e 30) e o restaurante Espaço Caiado, do chefe Francisco Amado, que desenvolveu uma carta exclusiva para estes dias.

Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa >Cordoaria Nacional, Av. da Índia, Lisboa > 14-22 abr, seg-sáb 16h- 23h, dom 12h- 20h > €12, €20 (bilhete duplo)