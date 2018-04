Algarve Nature Week: Emoções em terra e no mar

À quarta edição, a Algarve Nature Week calça as botas, põe o capacete e mete os pés ao caminho em quase duas centenas de propostas de experiências ao ar livre. Desta sexta, 13, até dia 22 de abril, de São Vicente a Alcoutim, há um enorme território natural à espera de ser explorado

São dez dias de aventura e experiências ao ar livre para (re)descobrir um território vivo e exuberante. À quarta edição, a Algarve Nature Week, uma iniciativa da Região de Turismo do Algarve, mantém o objetivo de mostrar o que de melhor a natureza do sul do País tem para oferecer, desta sexta, 13, até dia 22. Por isso, guarde-se a toalha, pegue-se no chapéu, nos ténis e no protetor solar para subir à Serra do Caldeirão, percorrer os trilhos do Barrocal, viajar até 16 quilómetros da costa e observar os golfinhos, sem nunca perder de vista o mundo subaquático. No programa, que envolve toda a região, há 160 propostas para fazer no mar e em terra, com os amigos ou a família.

Sob o lema “uma natureza, mil emoções” mantém-se o objetivo de oferecer experiências únicas a preços simpáticos e mostrar a região algarvia como um tesouro natural para descobrir de janeiro a dezembro. “O território existe e é preciso dar-lhe vida e atividades que levem as pessoas até ele”. Segundo Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve é importante incentivar a visita à região durante o ano inteiro. Para isso, reuniu-se um conjunto de atividades, realizadas ao longo de todo o ano, como escalar, caminhar, mergulhar, surfar, andar a cavalo e de burro, observar aves e cetáceos, ou fazer stand up paddle.

Entre as sugestões, há vários programas para fazer em família, como percursos interpretativos por terras de calcário, em Querença, onde se encontram algumas das plantas mais interessantes da região, utilizadas na culinária e também na medicina (€10); passeios guiados, na companhia de um burro, para descobrir a Costa Vicentina, em Aljezur (€34); observação de golfinhos no seu habitat natural e visita a algumas das grutas mais emblemáticas do Algarve, com saída da Marina de Albufeira (a partir de €11,25); observação das diferentes espécies que habitam a ria Formosa, a bordo de um barco e na companhia de um ornitólogo (€25); e uma aula de wakebord no Wake Salinas, o novo Cable parque da cidade de Lagos.

Para conhecer o Algarve de uma ponta à outra, sugere-se um passeio de moto, com a duração de três dias (€180), e para relaxar, uma tarde a fazer pesca ao fundo a bordo da embarcação Vitamin Sea (a partir de €12,50).

Depois de Faro, Quarteira e Tavira é a vez de Lagos organizar nesta edição uma caminhada para dar a conhecer os trilhos e a beleza natural dos penhascos em redor do Farol da Ponta da Piedade. Este ano, oferece-se a turistas e residentes, esta sexta, 13, uma mão cheia atividades desportivas gratuitas na Praça do Infante e no Jardim da Constituição, em Lagos. “O nosso objetivo é fazer do Algarve um destino mais completo todo o ano, com atividades que dão a conhecer a região de ponta a ponta, desde S. Vicente até Alcoutim e Guadiana”, reforça Desidério Silva. Sempre com o foco na natureza, diga-se.

Algarve Nature Week > 13-22 abr > www.algarvenatureweek.pt