Está tudo a acontecer no renovado Campo das Cebolas

Sem carros a empatar – mas com muitos turistas à mistura –, seguimos a pé pelos amplos passeios à descoberta do renovado Campo das Cebolas e da zona ribeirinha de Lisboa. A Cantina Zé Avillez. 14º restaurante do chefe, é uma das novidades sobre as quais vai poder ler no tema de capa desta semana da VISÃO Se7e, esta quinta, 12, nas bancas. No vídeo, José Avillez explica como quis trazer a cozinha portuguesa para um bairro cheio de tradições