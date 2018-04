Salão Motorclássico: Porsches antigos e outras máquinas para ver na FIL

Automóveis, motociclos, velocípedes e os mais diversos artigos ligados ao mundo do automobilismo clássico vão estar em destaque no Salão Motorclássico, a decorrer a partir desta sexta, 6, e até domingo, 8, na FIL, em Lisboa. O programa desta edição traz novidades, muitas relíquias para gabar e superdesportivos para experimentar

1 / 7 Pieter E. Kamp, Courtesy of RM Auctions 2 / 7 Bernardo L\303\272cio 3 / 7 Bernardo L\303\272cio 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 Pedro

Uma feira dedicada ao automobilismo clássico só faz sentido se grandes máquinas de outros tempos marcarem presença. Tem sido assim, em todas as edições do Motorclássico - Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos, que de tudo tem feito para apresentar modelos icónicos como o Boca de Sapo (Citroën DS), máquinas de corrida ou de Estado como o Mercedes-Benz 770 blindado de 1938, que pertenceu a Salazar e esteve em exibição em 2015.

Nesta edição, a 14.ª, que começa esta sexta, 6, e termina domingo, 8, não será diferente. Entre os destaques do programa está a exposição Porsche: 70 anos de evolução, composta por modelos de várias décadas, incluindo o icónico 911, que contam a evolução e história da marca alemã.

A celebrarem os 70 anos de vida, a Land Rover e o célebre modelo dois cavalos da Citroën, vão estar em destaque no Salão com dois passeios, o primeiro no sábado, 7, com o Clube Land Rover de Portugal, o segundo, no domingo, 8, inclui passeio e concentração de Citroën's 2CV na área exterior.

Uma verdadeira relíquia e uma das surpresas deste Motorclássico é a presença em exposição do APM. Este automóvel de fabrico português de 1937 foi construído numa pequena oficina do Porto por Libório Machado que o batizou com o nome do sócio, António Pereira Machado. Depois da sua única aparição no rali A Mundial, em 1945, foi deixado ao abandono. Redescoberto por Luís António Simões, que o restaurou por completo, será durante estes três dias um dos clássicos a não perder de vista.

Entre os mais de 150 expositores nacionais e internacionais presentes, o Leilão de Automobilia, a decorrer no sábado, a partir das 17 horas, e o lançamento do livro Berliet, Chaimite e UMM - Os Grandes Veículos Militares Nacionais, de Pedro Manuel Monteiro (sábado, às 15 horas), o Salão Motorclássico tem ainda outras novidades. É o caso das Motor Talks, em estreia nesta edição, conversas curtas com personalidades do mundo automóvel e transmitidas em live streaming pelo site Jornal dos Clássicos, decorrem ao longo dos três dias. Mas, o ponto alto será no sábado, 7, às 15 horas, na conferência que reúne os pilotos António Peixinho e Nené Neves, dupla histórica do Team Palma. A seu lado, e com as decorações originais vão estar os carros com que correram, os Ford Escort TC de 1969, na altura preparados pela Wilment Racing, em Inglaterra.

E, porque o Motorclássico também se faz de máquinas contemporâneas, vão estar em exposição e disponíveis para demonstração (à pendura) cerca de uma dezena de superdesportivos como o Lamborghini Aventador, McLaren MP4, Porsche 991 Turbo S, Lamborghini Huracán, Ferrari GTB 488, Audi R8 V10 Plus, Mercedes AMG SLS 63, Nissan GT-R, Mercedes GTS AMG ou o Ferrari California. Difícil será escolher a melhor adrenalina.

Nos cerca de 11 000 metros quadrados de Salão há ainda espaço para a presença de várias marcas, entre as quais a Tesla, Land Rover ou a Lamborghini, que mostrará no seu stand em paralelo com modelos novos, caso do Lamborghini Aventador S e do Bentley Bentayga Diesel, o belíssimo Lamborghini MIURA ST, um clássico da coleção do Museu do Caramulo, um dos organizadores do certame.

Bernardo L\303\272cio

Motorclássico – Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos > FIL – Feira Internacional de Lisboa, R. do Bojador, Parque das Nações, Lisboa > 6-8 abr, sex 15h-22h, sáb 11h-22h, dom 11h-20h > €10, €5 (13-17 anos), grátis (até aos 12 anos)