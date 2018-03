O Maus Hábitos faz 17 anos e a festa vai durar toda a noite

Ana Deus, Solar Corona, Beatbombers e Dj SlimCutz sobem ao palco para cantar os parabéns ao espaço de intervenção cultural. Quase a atingir a idade adulta, o Maus Hábitos reúne vários artistas e amigos este sábado, a partir das 18 horas, para mais uma festa no 4º andar mais criativo do Porto

O Maus Hábitos está de parabéns. E, claro, a festa no espaço de intervenção cultural, palco de sons urbanos e experimentais e casa para muitas artes, faz-se com palavras e música. Ainda não é a maior idade, mas para lá caminha. São 17 anos, motivo mais que suficiente para voltarmos a subir ao 4º piso mais criativo da cidade Porto, este sábado, dia 31, a partir das 18 horas. É com poesia e um programa eclético que Ana Deus vai fazer a abertura da festa, seguindo-se os concertos de Solar Corona, @BENT, Beatbombers (Dj Ride + Stereossauro) e Dj SlimCutz. “São artistas que já passaram por cá, que fazem parte do universo do bar, mas que se tornaram personagens grandes de mais para o nosso palco”. Para Daniel Pires, um dos fundadores e gestor do Maus Hábitos, vai ser uma noite para partilhar com artistas de topo.

Situado em frente ao Coliseu do Porto, com entrada ao lado de uma antiga garagem, o Maus Hábitos tem um ambiente cosmopolita onde se cruza “o erudito e o popular, sem preconceitos”, no balcão do bar, à mesa do restaurante, nas salas de concerto, no pátio e na galeria. É um lugar de liberdade criativa, versátil e multifacetado, e sente-se a cada passo. “Isto não é um emprego, é uma forma de estar, uma atitude, que se manifesta nos conteúdos e abordagens que aqui apresentamos”. Daniel Pires sente-se orgulhos por ter mantido vivo o projeto, mas porque este levou a que muitas pessoas não deixassem a cidade. “As pessoas querem ficar no Porto porque há lugares como o Maus Hábitos”, reforça.

Lucília Monteiro

Embora os últimos 17 anos sejam um gráfico de altos e baixos, Daniel quer continuar por aqui e ser o intermediário entre o museu e a galeria, entre a mega sala de espetáculos e a garagem, entre a tasca e o restaurante gourmet. É por estas razões que, ao entrar no 4º piso, muitas pessoas pensam estar em Berlim ou Nova Iorque. “Vêm cá comer uma pizza ou beber um copo e, de repente, deparam-se com uma performance que podia estar em qualquer parte do mundo”, remata. Seja pela liberdade criativa ou pelas sonoridades experimentais, uma subida até aos Maus Hábitos leva-nos a fazer parte de um projeto maior, um projeto que tem uma relação de proximidade com a cidade. E esta festa de aniversário é mais um bom pretexto para o celebrar.

Maus Hábitos > R. Passos Manuel, 178, Porto > 31 mar, sáb 18h-22h30 > DJsets 24h-4h (€5)