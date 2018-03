Família em férias: Porque os miúdos – e os pais! – merecem

Dias em que se dorme numa casa da árvore, num hotel com um “skate park” ou numa iurte como as da Mongólia. Pelo meio, as crianças ainda montam a cavalo, visitam castelos e brincam ao faz-de-conta. Ideias não faltam neste roteiro pensado para umas férias em família

Em Trás-os-Montes, o frio pode ser gélido, mas nada que atrapalhe uns bons dias de descanso e de diversão, porque os miúdos merecem (e nós também!). Escutam-se os pássaros logo que se atravessa o portão do Pedras Salgadas Spa & Nature Park, na antiga vila termal, onde nos esperam 20 hectares de flora – ou oito quilómetros de caminhadas – e de arborismo para quem não tenha vertigens nem medo de atravessar pontes suspensas. As 16 eco-houses – 14 em terra e duas tree houses – descobrem-se entre árvores centenárias. O spa termal, com piscina interior, deixa a luz natural entrar no edifício do século XIX, renovado pelo arquiteto Siza Vieira. Lá fora, há minigolfe, parque infantil e bicicletas disponíveis para quem queira esquecer o frio e percorrer a ciclovia que liga Pedras Salgadas a Vila Pouca de Aguiar. Já no Minho, em Viana do Castelo, visite-se o interior do navio Gil Eannes e o que resta deste antigo hospital que apoiava a frota portuguesa do bacalhau nos mares da Gronelândia e da Terra Nova. Para as famílias que gostam de férias ativas, o Feel Viana tem um sports center que aluga equipamentos para a prática de stand up paddle, surf, bodyboard, vela, running, trekking e ciclismo. O hotel, com 46 quartos no edifício principal e nove bungalows de madeira construídos sobre estacas, no pinhal da Praia do Cabedelo, inclui um parque de skate. Enquanto os miúdos estão entretidos, os pais podem relaxar no spa, estúdio de ioga, ginásio ou piscina interior.

Sigamos pela A25 rumo à Covilhã, ansiosos por ver a serra da Estrela com neve. Se não podermos escorregar no manto branco, a alternativa será uma “aula” de Geologia no Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere, em Manteigas – onde podemos andar de balão (numa viagem virtual), ao longo de 13 quilómetros. O antigo sanatório dos ferroviários da Covilhã, transformado em Pousada Serra da Estrela, projeto de Eduardo Souto de Moura, pode não parecer a escolha mais óbvia, mas o certo é que as crianças passeiam com todo o à-vontade pelo edifício com traça dos anos 20, a 1 200 metros de altitude. Para eles, há livros e brinquedos, sala de jogos, piscina interior de acesso livre, sessões de cinema com pipocas, além de um imenso jardim.

Ajudar a preparar o jantar

Desça-se a Estrela e, entre Viseu e Coimbra, conheça-se um aldeamento turístico onde (quase) nos sentimos em casa. Junto à Barragem da Aguieira, o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa tem 152 habitações, entre apartamentos T1 e T2, moradias T3 e villas T4. O hotel possui piscina interior e spa, parque infantil, minigolfe, courts de ténis, circuito de manutenção e bicicletas para alugar.

Descendo para sul, saindo na portagem de Fátima (ou na de Torres Novas, se se viajar a partir de Lisboa), siga-se em direção a Mira de Aire, onde se encontram as nossas maiores grutas turísticas com 11 km (só 600 metros são visitáveis). Se for dos que apreciam a natureza, recomenda-se um passeio pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Ali perto, na aldeia de Alvados, entre campo e oliveiras, ficam os 12 quartos do sustentável Cooking and Nature. As crianças são bem-vindas e, para elas, existe a sala pica-pau verde com lápis de cor e jogos didáticos (adultos não entram). A fogueira – acesa todos os fins de tarde lá fora – convida a conversas sob as estrelas. E porque o hotel privilegia a cozinha, a família pode juntar-se a preparar o jantar.

Ainda no Oeste, a dez quilómetros de Óbidos, entre campos de alho-francês, as quatro casas de madeira do Óbidos Wood Villas, abertas há ano, convidam a dias de preguiça. Aproveitando um terreno de família, em Olho Marinho, Hélder Mesquita construiu casas sustentáveis (painéis solares no telhado) com nomes de árvores – Sobreiro, Freixo, Pinheiro-Bravo e Loureiro. O pequeno-almoço é entregue entre as oito e as dez da manhã. Lá fora, além do jacúzi (água a 38-40 graus), há bicicletas disponíveis e, a pedido, um passeio de carroça. Não muito longe, está o novíssimo Dino Parque e a vila de Óbidos.

Cavalos lusitanos é o que não falta na Quinta M, no coração do Ribatejo, a 15 quilómetros da Golegã. Xarope, Tremoço e Fronteiro estão disponíveis para volteios de 20 minutos no picadeiro (€20), na propriedade de Florence e de Louis Giordimaina, com quatro iurtes (Douro, Tejo, Lima e Minho), uma versão moderna das tendas tradicionais da Mongólia. Sem televisão, os jogos serão um bom pretexto para passar o tempo em família ou, nos arredores, visitar o Convento de Tomar e o Castelo de Almourol.

No interior alentejano, acaba de reabrir o Monte Selvagem, em Montemor-o-Novo, com 300 animais de 75 espécies e ainda com o faz-de-conta nas cabanas dos índios. Sugere-se a pernoita no Évora Hotel, entre um mergulho na piscina interior e um jogo de ténis. Quem prefira o litoral alentejano, junto a Porto Covo, as Casas da Asseiceira (ideal para famílias grandes, com cinco quartos, têm lareira e um alpendre com camas de rede. Na região algarvia, vistamo-nos de cientistas, no Centro de Ciência Viva de Lagos. Neste Algarve preferido de Sophia de Mello Breyner, rumemos à rua com o seu nome, em frente à Meia Praia, para pernoitar no Vila Galé Lagos, com escorregas, rapel, courts de ténis e brincadeiras sem fim.

Guia de viagem

SUGESTÕES DE LEITURA

Livro perfeito para miúdos e graúdos, este Lá Fora – Guia para Descobrir a Natureza (Planeta Tangerina, 368 págs., €24,60) vai despertar a vontade de comungar com a natureza, de prestar atenção às plantas e aos bichos de todos os tamanhos e feitios. A família vai aprender a fazer caixas-ninhos nas árvores e a identificar espécies de aves, peixes e répteis. E, se chover, pode abrigar-se e ver as belas ilustrações de Bernardo Carvalho...

O Segundo Livro da Selva (Livros do Brasil, 224 págs., €14,40), de Rudyard Kipling, continua com as aventuras de Mowgli, o rapazinho que cresceu com lobos, amigo da pantera Bagheera e do urso Baloo. Um clássico aqui ilustrado com desenhos feitos pelo pai do autor. S.S.C.

Dormir

Pedras Salgadas Spa & Nature Park, Vila Pouca de Aguiar

Parque de Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar > T. 259 437 140 > a partir de €160



Feel Viana, Viana do Castelo

R. Brás de Abreu Soares, 222, Praia do Cabedelo, Viana do Castelo > T. 258 330 330 > a partir de €104/duplos, €139/bungalow



Pousada da Serra da Estrela, Covilhã

EN 339, Penhas da Saúde, Covilhã > T. 21 040 7660 > a partir de €120



Montebelo Aguieira Lake Resort, Vale da Aguieira

Vale da Aguieira > T. 231 927 060 > a partir de €141/pessoa



Óbidos Wood Villas, Óbidos

R. dos Arneiros, Olho Marinho, Óbidos > T. 96 904 1622 > a partir de €100/Villa (4 pessoas)



Cooking and Nature, Alvados

R. Asseguia das Lages, 181, Alvados > T. 244 447 000 > a partir de €159/noite



Quinta M, Santarém

Casal da Avó, Várzea de Baixo, Casével, Santarém > T. 243 448 206 > €150/noite



Évora Hotel, Évora

Av. Túlio Espanca, Évora > T. 266 748 800 > a partir de €62/pessoa

Casas da Asseiceira, Porto Covo

Porto Covo, Sines > Reservas Airbnb > a partir de €125



Vila Galé Lagos

R. Sophia de Mello Breyner Andresen, Lagos > T. 282 771 400 > a partir de €80/duplo

COMER

Porta 93, Viana do Castelo

Arroz cremoso de ouriços, naco de cachena braseado com ensopado de feijão terrestre e mandioca com molho chimichurri são alguns pratos da chefe Mariana Parra.

Casa Melo Alvim > Av. Conde da Carreira, 28, Viana do Castelo > T. 91 077 6694 > ter-sáb 12h-15h, 19h30-22h, dom 12h-15h > menu executivo €12



Taberna A Laranjinha, Covilhã

Nesta taberna com fado, provem-se os bombons de fumeiro da Beira com molho de maçã ou o pastel de molho da Covilhã. R. 1º Dezembro, 10, Covilhã > T. 275 083 586 > €15



Fialho, Évora

Restaurante de gastronomia tradicional conhecido pela bochecha de porco preto em vinho tinto, perdiz à Convento da Cartuxa ou arroz de pombo. Tv. das Mascarenhas, 16 > Évora > T. 266 703 079 > ter-dom 12h30-15h, 19h30-22h > €35



A Comidinha, Lagos

Os donos, Pedro Glória e Graciete, são os anfitriões desta casa de ambiente familiar. Abrótea arrepiada, moquecas de camarão e de peixe, rabo de boi em vinho tinto são alguns dos pratos mais apreciados. Pç. do Poder Local, Lt. 5 (lj. B), Lagos > T. 282 782 857 > ter-dom 13h-15h, 19h30-22h30



VER

Centro Ciência Viva de Lagos, Lagos

R. Dr. Faria e Silva, 34, Lagos > T. 282 770 000 > ter-dom 10h-18h > €1,50 a €3



Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere, Manteigas

Fonte Santa, Manteigas > T. 275 981 113 > ter-sex 10h30-12h30, 14h-17h, sáb-dom 10h-12h30, 14h-17h > €1



Dino Parque, Lourinhã

R. Vale dos Dinossauros, 25, Abelheira, Lourinhã > T. 261 243 160/91 588 8207 > seg-dom 10h-17h > €9,50 a €12,50



Monte Selvagem, Montemor-o-Novo

Monte do Azinhal, Lavre, Montemor-o- -Novo > T. 265 894 377 > ter-dom 10h-17h > €11,50 a €13,50



Navio 'Gil Eannes', Viana do Castelo

Antiga Doca Comercial, Viana do Castelo > T. 258 809 710 > seg-dom 9h30-18h > €4