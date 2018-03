Dois em Um: As novas noites do Tapas & Tiles juntam música e cocktails

As noites de quinta-feira no bar Tapas & Tiles, do Lisbon Marriott Hotel, mudaram. A partir deste mês de março, a nova residência Dois em Um, junta os sets de Señor Pelota com música ao vivo e cocktails. Durante as sessões, a segunda bebida custa €2