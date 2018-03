'Se os dias fossem maiores': O despertar da primavera na Fundação Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian assinala este domingo, 25, a chegada da nova estação com oficinas de desenho, escrita criativa, poesia e um piquenique. Faça sol ou faça chuva

Divulgacao

Começa com um passeio pelos jardins em busca de galhos, folhas, pétalas, pedrinhas, do sopro do vento ou de um raio de sol, que serão depois passados para papel através de impressão. A oficina de serigrafia, para crianças com mais de 12 anos, dá início ao ciclo Se os Dias Fossem Maiores, este domingo, 25, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que assinala a chegada da primavera com atividades para todas as idades. Na construção de herbários de sombras, pode participar quem tem mais de 5 anos, e, a partir da observação da vida nos jardins, pais e filhos hão de criar histórias (oficina de escrita criativa, 8-12 anos) ou construir e ilustrar um livro infinito (oficina Na natureza tudo se transforma, 6-12 anos).

Ao todo, são 12 as atividades programadas. Mário Linhares, da Urban Sketchers Portugal, conduz duas oficinas de diário gráfico (para maiores de 14 anos). A visita Todos Dançam! é pensada para famílias com crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais – a partir de uma obra de arte, nascem movimentos que, conjugados, formam uma coreografia. Já Poesias Babélicas toma conta das galerias do museu em duas sessões de poesia que desafiam a descobrir o prazer de escutar, mesmo sem entender a língua. E porque diferentes culturas assinalam o equinócio da primavera, reunindo amigos e familiares à volta de pratos saborosos, à hora do almoço faz-se uma pausa para o Banquete de primavera – um piquenique no jardim, em que cada um deverá levar comida para partilhar.

Se chover ou o tempo não o permitir, as atividades programadas no jardim serão realizadas no interior do edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian.

Divulgacao

Fundação Calouste Gulbenkian > Av. de Berna, 45 A, Lisboa > T. 21 782 3000 > 25 mar, dom 10h-16h30 > €2 a €10, oficinas para famílias €7,50