Febre de sábado à noite no renovado Twins

A discoteca da Foz do Porto acaba de reabrir com uma nova decoração e vontade de recuperar o espírito de outros tempos

O Twins 19-74 está de volta para agitar a Foz, no Porto. É um virar de página, para recuperar o ritual de sábado à noite, as memórias da icónica discoteca e as noites longas vividas por diversas gerações. Depois de festas pontuais, e a pedido de muitos clientes, o rés do chão reabriu com um design irreverente e urbano. “Só ficaram as paredes e os sofás, tudo o resto foi renovado”, explica Carina Andrade, diretora da Turiservice, empresa proprietária da discoteca. É um Twins pintado de negro e com graffiti por todo o lado, das paredes às mesas, do lounge à pista de dança.

À porta, é só virar à direita e subir até ao piso de cima, onde, além do lounge e do restaurante, continua instalado o piano-bar. Aqui, há petiscos sempre a saírem, como os famosos pregos de bife de lombo (€4,50), os cachorrinhos (€4) e as bolinhas de alheira (€3). Depois, é esperar pela entrada em cena de Ricci Ferdinand, o dj residente, e de Liliana Brandão (responsável pela luz), a dupla que agora está bem mais perto do centro da sala, e seguir o movimento embalado, do house à eletrónica, com passagem garantida pelo rock e a pop. Ao fundo, há sofás, algumas mesas altas, e mantém-se a longa zona de bar. Como cenário, um fundo em vidro com garrafas embutidas. Experimente-se ali o original e exclusivo cocktail Twins 19-74 (€10), criado pelo mixologista Mário Quirino. Pela primeira vez, há paredes de pedra à vista, janelas e longas cortinas amarelas. Uma decoração, com base no negro que faz sobressair o graffiti colorido, assinada outra vez por Pedro Mourão, que diz ter aberto espaço à arte de rua neste projeto, no qual misturou conceitos e cores, sem deixar de seguir uma linguagem estética pessoal. Uma discoteca para pais e filhos dançarem ao mesmo ritmo – ou quase.

Twins > R. do Passeio Alegre, 1000, Porto > T. 91 675 7574 > sáb 23h30-6h > €5 (consumo obrigatório)