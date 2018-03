14 propostas divertidas para as férias da Páscoa dos miúdos

1. Angry Birds - A Exposição no Pavilhão do Conhecimento

Com as férias da Páscoa, deixa de haver desculpas para não fazer uma visita ao Pavilhão do Conhecimento e descobrir Angry Birds, a maior exposição de sempre que este Centro de Ciência Viva já teve. Em dois andares, numa área de 1200 metros quadrados, há fisgas gigantes, slides que terminam numa parede de porcos (os grandes inimigos dos angry birds) e pássaros a dar as boas-vindas. A proposta é que cada criança se sinta dentro do jogo, um dos mais populares de sempre, e viva as aventuras dos seus originais heróis. Rir, gastar energia e aprender conceitos como as forças de atrito, a massa de um corpo, o funcionamento de uma alavanca ou até algumas noções de biologia animal

Passar as férias da Páscoa no Palácio Nacional da Ajuda, a única residência real visitável em Lisboa, vai ser uma aventura. São oito dias preenchidos, de manhã e à tarde, com várias atividades. Entre ateliers, jogos e visitas, as crianças vão passar o tempo a pintar aguarelas, a jogar mas também a construir jogos, gaiolas para os pássaros e até um candeeiro e respetivo abajur. Na cozinha, vão confecionar folares e amêndoas. Para dia 26, está ainda marcada uma visita orientada com encenação de época, um dos destaques da programação. Nesta atividade, que acontece entre as 14h e as 17h30, os pais vão poder acompanhar os filhos (€2 adulto) numa tarde de descobertas pelo palácio.

O programa de atividades do Jardim Zoológico de Lisboa promete aventuras selvagens com os muitos animais que ali vivem. Os ATLs e Ateliers decorrem entre os dias 26 de março e 6 de abril, e estão divididos por faixas etárias. Para as crianças entre os 3 e os 5 anos estão preparados vários jogos, narração de contos, caças ao tesouro e encontros com os tratadores. Os mais crescidos, dos 6 aos 16 anos, vão poder aprofundar o conhecimento sobre as diferentes espécies existentes no zoo, através de jogos de pista, gincanas, peddy-papers e visitas aos bastidores.