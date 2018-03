Portugal Fashion: mais de 30 desfiles na passerelle gigante do Parque da Cidade

Os desfiles acontecem entre esta quinta, 22, e sábado, 24, no maior parque urbano do país

Hugo Camera

É curioso que, poucos dias depois do início da primavera, a semana de moda do Porto – que começou no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, no último sábado, 17 – já nos mostre o que iremos usar na próxima estação fria. O calendário assim o dita e muito podemos esperar desta edição do Portugal Fashion, que se muda para o pulmão verde do Parque da Cidade. Entre esta quinta e sábado, 22 a 24, uma passerelle gigante (dez mil metros quadrados) vai receber uma maratona de quase 30 desfiles de criadores e marcas da indústria. E com o cinema, a arte e a música a inspirarem grande parte das novas coleções.

Se Miguel Vieira partiu do rock & roll para criar silhuetas esguias e clássicas entre o preto-caviar, o azul-marinho e o verde-azeitona, a nova coleção de Katty Xiomara inspirou-se no cubismo e no abstracionismo lírico para criar estampados entre o preto, o rosa-choque e o vermelho “tandoori spice”, o rosa barroco e o laranja em sedas, rendas, algodão, camurça e, até, burel português. Já Luís Buchinho promete levar-nos aos mundos do digital e da ficção científica através de padrões inspirados na pixelização gerada pela música sintetizada e pela abstração gráfica.

A veterana Anabela Baldaque mostra-nos peças de malha em rosas, amarelos e pretos, casacos longos com xadrez e vestidos de organzas bordadas. A sofisticação a que Diogo Miranda já nos habituou chega em linhas retas, cortes facetados e brilhos pensados a partir do cristal de um candelabro de família. Além dos já conhecidos Estelita Mendonça, Júlio Torcato, Carla Pontes, Hugo Costa, Micaela Oliveira, Nuno Baltazar, Ana Sousa e Luís Onofre, entre outros, veremos desfilar pela primeira vez na passerelle principal os jovens talentos Inês Torcato e David Catalán. As coleções de Luís Buchinho, David Catalán, Katty Xiomara e da marca Nobrand estarão disponíveis para pré-venda online na plataforma Minty Square, logo a seguir aos desfiles.

Portugal Fashion > Parque da Cidade do Porto > 22-24 mar, qui 15h-23h, sex 16h-23h, sáb 15h-23h30