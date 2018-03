Pare, escute e olhe: Visitas para (re)viver Lisboa através das suas estações de metro

Até julho, uma vez por mês, há visitas guiadas gratuitas às estações de metro da cidade

Divulga\303\247\303\243o

Demorar duas horas para fazer o percurso entre as estações Avenida e Oriente tem tudo para não agradar a quem anda no Metropolitano de Lisboa. Porém o caso muda de figura quando dizemos que essa é a duração das visitas guiadas – gratuitas – que dão a conhecer a história e o património artístico de algumas das estações do transporte subterrâneo.

Visitas para (re)viver Lisboa, assim se chama o programa que assinala os 70 anos da empresa, acontece até julho, sempre na penúltima quinta-feira do mês. No próximo dia 22, a partida faz-se às 11 horas da manhã, na Avenida, para daí fazer paragem em São Sebastião. A viagem segue depois pela Linha Vermelha até ao Oriente, sendo que em cada paragem se fala de arquitetura e de arte. A estação das Olaias, desenhada por Tomás Taveira, está forrada a painéis de azulejos em cores fortes, executados na Fábrica Viúva Lamego. Da autoria do arquiteto são também os candeeiros de metal acrílico e a escultura metálica em forma de peixe, junto ao elevador panorâmico. Já a estação dos Olivais, da autoria do arquiteto Rui Cardim e com intervenções dos artistas Nuno de Siqueira e Cecília de Sousa, está situada a 36 metros de profundidade, o que faz desta uma das mais profundas da rede. A última visita guiada está marcada para 26 de julho e, além da paragem em cinco estações (Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Martim Moniz, Roma e Campo Grande), inclui uma ida ao Parque de Material e Oficinas. Falta só dizer que as inscrições para cada visita têm de ser feitas no site da empresa e decorrem durante as três semanas que antecedem a sua realização. Isto se quiser ser um dos 20 participantes.

José António Rodrigues

Metro de Lisboa > www.metrolisboa.pt > 22 mar, 19 abr, 24 mai, 28 jun, 26 jul, qui 11h > duração 2 horas > grátis