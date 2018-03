Joker Lounge: Neste bar há bowling, snooker e música rock

Estes são apenas alguns dos trunfos do bar e salão de jogos Joker Lounge, em Lisboa, onde também se servem petiscos e cocktails

Marcos Borga

Podemos dizer que o novo Joker Lounge, no Centro de Lisboa, combina harmoniosamente um salão de jogos com um sports bar. Senão, vejamos. Tem dez televisões com um ecrã generoso sempre a passar desporto, inclusive jogos de futebol. Só não há som, porque interfere com a banda sonora da casa que, a partir das 22 horas, só toca música rock. “É outra coisa que nos diferencia; fugimos da música de consumo, para as massas, dando preferência a este estilo”, explica Rahim Hussene, responsável pelo bar, de portas abertas desde o início de janeiro. Com honras de destaque, no centro da sala, há quatro pistas de bowling, numa zona lateral três mesas de snooker e, num outro recanto, com relvado e um pouco mais elevado, estão as mesas de matraquilhos e as máquinas de setas.

No Joker Lounge, os jogos são o foco principal. É até possível reservar a vez no bowling e no snooker, se estiver sentado numa das mesas (são 120 lugares, divididos entre a zona de fumadores e a de não fumadores). Com a luz indireta a criar um ambiente noturno, a sala foi decorada ao pormenor. No teto, uma guitarra gigante e capas de discos; numa das paredes, um mural inspirado no jogo da final do Campeonato Europeu de Futebol, e, no chão, há várias caixas iluminadas com jogos de tabuleiro.

A partir das seis da tarde, já se pode petiscar tostas e pica-paus, servem-se crepes, como o Joker, a especialidade doce da casa. E ainda há cocktails, entre os quais a muito pedida megacaipirinha, um litro de bebida que pode durar, ou não, uma noite inteira de diversão.

Em meados deste mês está previsto começarem as noites de quiz no Joker Lounge, tal como já acontece, desde 2013, todas as quintas-feiras, no primeiro bar Joker, na zona das Laranjeiras.

Marcos Borga

Joker Lounge > Av. Marquês de Tomar, 44, Lisboa > ter-sex 18h-2h, sáb 14h-3h, dom 14h-2h > bowling €4,50 por jogador (até 22h), €5,50 (depois 22h); pool €9/hora; matraquilhos €1; setas €0,50 por jogador