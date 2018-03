O Gosto dos Outros... Ana Galvão

Do entretenimento na Antena 3 para a tarde informativa na Renascença, a radialista Ana Galvão, de 43 anos e uma costela espanhola, revela-nos os seus lugares preferidos em Portugal

Gonçalo Claro

1. Praia da Parede, em Cascais

"É a praia da minha freguesia e voltar a ela é como voltar a casa.” Ana Galvão não considera esta praia especialmente bonita, mas agrada-lhe o facto de conservar a tradição da época balnear de tempos idos, “com homens que ainda levam rádios portáteis e senhoras que tomam banho por questões de saúde”.

2. Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, em Mafra

Ana Galvão gosta de passear neste santuário que acolhe animais que não podem continuar a viver na Natureza. “Além de ser possível ver os lobos, que nos espreitam semi-escondidos, é um sítio para esquecer todos os problemas e deixar-se arrebatar pelo cenário frondoso e verde.”

3. Restaurante Psi, em Lisboa

Na Alameda Santo António dos Capuchos, em Lisboa, num jardim inaugurado pelo Dalai Lama, fica o Psi, um dos mais antigos vegetarianos da cidade. A este lugar “altamente acolhedor”, a radialista, nascida em Madrid e vegetariana, gosta de levar quem não é vegetariano, “pois é tão saboroso que ninguém fica defraudado”.

4. Afurada, em Vila Nova de Gaia

Sobre a vila de pescadores, na margem do Douro, diz Ana Galvão: “É um lugar acolhedor, onde os habitantes ainda deixam a porta aberta e se encontram restaurantes e tascas pitorescas. Sempre que ouço os gritos simpáticos e tão característicos da população, sinto-me parte do bairro”.

5. Restaurante O Amândio, em Vila Nova de Milfontes

O restaurante escapa às “multidões incómodas” de Vila Nova de Milfontes e fica perto de uma das suas praias favoritas, a dos Aivados. “Eu, que sou vegetariana, delicio-me com as sopas e as saladas feitas com produtos locais”, revela.

6. Atântida Cine, em Carcavelos

É das poucas salas de cinema independentes que ainda resistem. Sem filas ou multidões ruidosas, Ana Galvão aprecia também a decoração, com um piano e cortinas a abrir antes da sessão começar.