Lounge Golfe, em Vila Nova de Gaia: tacadas na bola, faça chuva ou faça sol

Em Vila Nova de Gaia, no novo simulador de golfe indoor, inédito em Portugal, garantem-se horas de lazer ou treino puro e duro

LUCILIA MONTEIRO

As gotas de suor a escorrer pela testa revelavam o esforço despendido por Amadeu Loureiro durante uma hora de tacadas no Lounge Golfe. Lá fora, a chuva não dava tréguas e os campos próximos, de Espinho e de Miramar, estavam impraticáveis. “Este software dá uma imagem muito real na maioria das pancadas”, testemunha o sócio do primeiro simulador de golfe indoor do País, aberto no final de novembro, em Vila Nova de Gaia. “Aqui posso melhorar o meu jogo”, acredita o golfista amador. Na verdade, os profissionais partilham a mesma crença. “O Tiger Woods tem este sistema em casa”, diz Filipe Morais, o proprietário.

Um quadrado relvado no chão imita o green. Por cima, uma câmara e duas barreiras de infravermelhos fazem a leitura dos movimentos do jogador, que tem à sua frente uma tela a transmitir imagens virtuais de um campo (foram mapeados 15, dos Estados Unidos da América à Escócia, cada um com as suas particularidades). Imediatamente após a pancada, o software traduz para a tela a sua análise, distância e velocidade da bola, os desvios na direção ou o trajeto do taco. “As informações, de uma grande fiabilidade, permitem corrigir os erros”, explica Filipe.

Lounge Golfe > R. de S. Félix, 958, S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia > T. 96 288 9887 > seg-qui 14h-20h, sex-dom até às 24h > €15 a €45/hora (1 a 4 jogadores), anuidade €60 com direito a descontos, happy hour ter-sex 14h-16h > €10 a €40