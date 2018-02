No Way Out Escape Room: Sem saída... ou talvez não?

“Invictus” é o primeiro e único jogo de fuga sobre a história do Porto. E, nós, já o experimentámos no No Way Out Escape Room

Lucilia Monteiro

Na Rua Alexandre Braga, com vista para o Mercado do Bolhão, a No Way Out foi uma das últimas salas de jogos de fuga (escape games) a abrir no Porto. Melhor localização não haveria para estrear o Invictus, o primeiro jogo dedicado à história da cidade, criado por cinco amigos: Pedro Balreira, Maria João Capelas, Ivo Ferreira, Salomé Moreira e Daniela Nunes. Dentro da sala, pedem-nos para recuar ao século XIX, tentando recuperar “algumas memórias da nossa história”.

Guardados os telemóveis numa caixa, os 60 minutos começam a contar. Entre enigmas e charadas, aparece-nos Camilo Castelo Branco, o Infante D. Henrique e monumentos do Porto – que não podemos revelar, a bem de quem ainda vai jogar. De pista em pista, há códigos para abrir cadeados e uma série de quebra-cabeças a pedir raciocínio lógico. “Muito bem historiadores”, incentivam-nos pelo microfone. “Não precisam de usar a força, nem de trepar paredes”, já nos tinham avisado à entrada. Mas que dá vontade, lá isso dá. Faltam 23 minutos para o tempo acabar e não há meio de resolver um quebra-cabeças. A dinâmica de grupo é fundamental nestes jogos, pelo que jornalista e fotógrafa precisavam de uma equipa maior – o máximo são seis pessoas. Atingidos os 60 minutos, deixam-nos continuar até acabarmos o jogo – um privilégio dado a qualquer um, caso não existam outros grupos marcados. No final, servem-nos um cálice de vinho do Porto e relembram o objetivo destes jogos: “O mais importante é que as pessoas se divirtam.” Não ficámos no hall of fame, é certo, mas saímos de lá bem-dispostas.

No Way Out Escape Room > R. Alexandre Braga, 40, 2º Frente, Porto > T. 91 883 0254 > seg-qui 10h-23h30, sex-sáb 10h-2h, dom 10h-23h30 > €40 (2 pessoas), €50 (3 e 4 pessoas), €60 (5 e 6 pessoas)