Gulden Draak Bierhuis: A casa das cervejas belgas no Porto

Já abriu no Porto o primeiro bar de cerveja Gulden Draak em Portugal (e o segundo do mundo), com 12 referências de pressão artesanal e 65 em garrafa

Três anos depois de abrirem o bar Pausa, no Porto, os irmãos Abílio Vinha e José Monteiro juntaram-se a Rafael Lopes e Rita Castro e, sem olhar para trás, viraram-se para a cerveja. O número 82, da Rua José Falcão, reabriu há dias, como Gulden Draak Bierhuis. “Aceitámos o desafio da Gulden Draak para abrir a sua primeira casa em Portugal e a segunda no mundo”, realça Abílio Vinha. Depois de Praga, na República Checa, a marca belga de cervejas instala-se na cidade do Porto. Para isso, e como nos últimos meses quase todos os dias ficavam clientes à porta, mudaram-se as mesas e os sofás para acomodar 60 pessoas.

Entre loiras, ruivas, morenas e pretas, há 12 referências de cerveja de pressão artesanal (€2,50 a €6,50) e 65 em garrafa (€4,50 a €7,50). Embora a maioria seja de origem belga, claro, ali também se encontram produções alemãs, inglesas, americanas e portuguesas, como a Gyroscope, da marca OPO74, ou a Wonderlust, da Colossus. Serve-se ainda vinho a copo (€3) e alguns licores e whiskies (€5 a €9). Para partilhar há pão de alho, pratos de queijo com mostarda artesanal belga Tierenteyn Verlent (€3,95).

Por cima do balcão brilham cerca de 300 copos, de 15 modelos diferentes e adequados a cada estilo de cerveja. As paredes estão mais despidas, mas nem por isso se vai deixar de conversar ao ritmo do jazz, do blues ou do rock. Sempre numa onda tranquila.

Gulden Draak Bierhuis > R. José Falcão, 82, Porto > T. 91 675 1359 > seg-qui 16h-24h, sex-sáb 16h-2h