Roteiros Arte Pública Fundação EDP: O museu está na rua

Já estão disponíveis os três primeiros roteiros de Arte Pública da Fundação EDP nas regiões do Algarve, Alto Alentejo e Ribatejo – e que são o resultado de um trabalho feito com as comunidades residentes. De guia na mão, ao ritmo de novas intervenções artísticas, assim se descobre o país rural e a sua gente

Para Luís Silveirinha, artista e coordenador do guia do Alto Alentejo, que contempla Campo Maior, Degolados e Ouguela, o desafio foi grande. “Foi a primeira vez que fiz um projeto desta natureza e, ao mesmo tempo, estava de volta à minha terra de origem. A cooperação e coordenação entre todos os intervenientes (artistas e comunidade) terá sido o mais interessante. Nada foi feito ao acaso, as pessoas estão em comunhão com a própria arte”, afirma. É deste pressuposto e com o objetivo de proporcionar nestes territórios, maioritariamente rurais, novas experiências culturais, trazendo ao mesmo tempo gente de visita, que partiu o Arte Pública Fundação EDP. O projeto, que vem a ser desenvolvido desde 2015, conta com mais de 35 artistas, desde os que se dedicam à street art aos que estão integrados noutros circuitos, como o das galerias, num total de 79 intervenções artísticas, em 40 localidades de baixa densidade populacional, espalhadas por várias regiões do País.

Os três primeiros roteiros nas regiões do Algarve, Alto Alentejo e Ribatejo, acabam de ser lançados (€15). Também existe uma versão em mapa, com a localização das obras e uma breve descrição do roteiro (€4) que o ajudará a descobrir um contrabandista que carrega um grande saco às costas, desenhado por André Calado (aka NADA), num dos edifícios do quartel dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, no Alto Alentejo, ou a intervenção Watching You, da autoria de Xana, feita na fachada lateral da antiga Junta de Freguesia na Mexilhoeira Grande, no Algarve.

Nas regiões de Trás-os-Montes, Médio Tejo e Minho, as assembleias comunitárias e as intervenções dos artistas, em postos de transformação da EDP, paragens de autocarro, fachadas, muros ou depósitos de água ainda estão a decorrer. Assim que o trabalho esteja feito, serão lançados os respetivos guias. A terceira fase do projeto será a das visitas guiadas, levadas a cabo por Postos de Turismo ou entidades ligadas ao projeto. Por enquanto, os roteiros encontram-se à venda apenas no MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, e as visitas têm de ser autónomas. É escolher o destino e partir à descoberta.

MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia > Av. Brasília, Central Tejo, Lisboa > T. 21 002 8130 > qua-seg 11h-19h > €15 (roteiro), €4 (mapa)