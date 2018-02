12 festas de Carnaval em Lisboa e no Porto onde ninguém leva a mal

Do ambiente barroco ao das favelas cariocas, da dance music ao tecno mais intenso, em Lisboa e no Porto, há festas para todos os gostos. Com ou sem máscara até terça-feira, dia de Carnaval, vale tudo para sair à rua

EM LISBOA

Baile Barroco no Palácio

Nesta festa de Carnaval é a época barroca que dá o mote. O Baile decorre no Palácio Pimenta, no Campo Grande, um edifício do século XVIII, e conta com a música barroca dos Ensembles Les Secrets des Roys e Opus 28, e ainda do dj Selecta Alice. Será montada uma tenda no Pátio das Tílias a servir de pista. Ao longo da noite está disponível um serviço de comes e bebes. Palácio Pimenta, Campo Grande, 245, Lisboa > 12 fev, seg 19h-1h > €5 (com direito a uma máscara e uma bebida de cápsula). Aconselha-se reserva pelo T. 21 751 3256 ou servicoeducativo@museudelisboa.pt

Carnaval à Cais do Sodré

A partir das 22 e 30 deste sábado, 10, o Time Out Market, em Lisboa, abre as portas à festa do Carnaval à Cais do Sodré. Ali, a noite começa com o concerto da banda criada neste bairro lisboeta, a Cais Sodré Funk Connection, conhecida pelos seus ritmos que balançam entre o funk e o soul. Depois, segue-se o dj set d’A Vitória Régia para dançar até de madrugada. Para entrar na festa, pede-se criatividade nas máscaras que se devem inspirar no espírito boémio deste antigo bairro de marinheiros, marialvas e meretrizes. Av. 24 de julho, Lisboa > 10 fev, sáb 22h30 > €15

Carnaval do Village Underground

No Village Underground, celebra-se o Carnaval, com ritmos bem brasileiros, como aliás se quer esta festa. A partir das 12 horas, já se servem petiscos e bebidas. Para começar a dançar, espere-se pelas 15 horas e pelos ritmos da banda Baque do Tejo, um projecto sem fins lucrativos, sobretudo uma forma de inclusão social. Às 16 horas, junta-se o Colombina Clandestina, um bloco carnavalesco que, no ano passado, espalhou alegria pelas ruas de Alfama. Village Underground > R. 1.º de Maio, 103, Lisboa > 13 fev, ter 15h-19h > grátis

Mascarade 2018

É a sétima edição da festa de Carnaval Mascarade e a localização continua a ser a mesma: as cavalariças do Hotel Pestana Palace, na Ajuda. A partir das 23 horas, as portas abrem-se aos foliões que, devidamente mascarados, se vão divertir ao som dos djs Jony Da Fox e Huguinho The King. A lotação é limitada. Cavalariças do Pestana Palace, R. Jau, 54, Lisboa > 10 fev, sáb 23h-4h > €18 (com direito a duas bebidas brancas ou uma bebida branca e duas cervejas)

Carnaval d’Avenida

A máscara é obrigatória, por isso, e por ter lugar na avenida mais luxuosa da cidade, é melhor caprichar no disfarce. Com dois ambientes distintos a festa vai ganhar ritmo ao som de Deejay Kamala e dj Pedritu Meneses. Teatro Tivoli BBVA, Av. da Liberdade, 182, Lisboa > 10 fev, sáb 23h30-4h30 > €25 (com direito a duas caipirinhas Leblon e dois Red Bull)

NO PORTO

Concerto de Carnaval

É uma espécie de preparação para a folia que aí vem, com direito a máscara e figurino. Imagine-se como seria um baile de máscaras na Viena Oitocentista para compor uma fantasia de Carnaval e arriscar-se a ganhar o concurso organizado pela Casa da Música, em paralelo com este concerto. Com um programa preenchido por valsas e polcas, o Concerto de Carnaval, da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, sob a direção do maestro Jan Wierba, evoca o glamour dos salões de baile e desafia a imaginação do público para o disfarce. Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 11 fev, dom 18h > €20

Carnaval 2018

Figura influente da cena eletrónica de Belgrado, Tijana Todorovic desdobra-se em apresentações nos principais clube de referência ou em festivais como o Dimensions ou o Exit. A DJ, que não dispensa a mesa de mistura rodeada por CD's, volta a Portugal para conduzir o público por um carrossel de emoções de suster o fôlego. Será certamente ao ritmo daquele tecno mais intenso ou de um house ácido que Tijana T conduzirá o alinhamento. A abertura está entregue a Freskitos, LJ e João Carvalho. Gare Porto > R. da Madeira, 182, Porto > T. 91 460 3377 > 12 fev, seg 23h59 > €10

Especial Baile Funk

Por uma noite, a discoteca Kasa da Praia rende-se ao ritmo, alegria e fervor dos bailes das favelas do Rio de Janeiro, no Brasil. O funk carioca, bem diferente do original americano, no estilo e na letra, nesta noite Carnaval vai estar a cargo de MC Zuka, Dj Dayo e Dj Kid Vynnie. Kasa da Praia > Pç. Gonçalves Zarco, Porto > T. 96 131 2727 > 12 fev-seg 23h55 > €6 a €10

Suadouro Exaltado

Toca a tirar a camisa florida do armário para não fazer má figura junto do coletivo Gin Party Soundsystem, que regressa para um novo Suadouro Exaltado. A abrir surgem os prazeres pop de hoje e de ontem, da disco a Taylor Swift até abrandar nos ritmos mais contemporâneos para prevenir lesões. Segue-se, já com a madrugada instalada, a dance music da década passada e a big beat dos anos 90. E, como a data convida a brincadeiras, elas não devem faltar na sala de espetáculos ou no salão nobre, onde correm soltas as serpentinas, os confettis e as projeções. Maus Hábitos > R. Passos Manuel, 178, Porto > T. 22 208 7268 > 12 fev, seg 23h30 > €3,50 a €4

Carnaval no Indústria

Com um décor diferente do habitual e a seguir o espírito carnavalesco, o Industria tem como djs convidados os portugueses WhiteNoise, do coletivo Faina e Cruz da Bloop Recordindgs e, a fechar, o espanhol Rafa Cuartero com o seu groove fresco e irrepreensível. Industria Club > Av. Brasil, 843, Porto > T. 22 410 2748 > €10

Disco Duro

A fama do Carnaval no Passos Manuel não é de hoje e prende-se, em grande medida, com a originalidade das fantasias dos clientes. Não é obrigatório ir mascarado, mas para não chamar a atenção convém sair de casa aperaltado. Nelson Gomes, mais conhecido como Dj Black, que faz parte da Filho Único e da editora Interzona 13, é o convidado. Passos Manuel > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 205 8351 > 12 fev, seg 23h > €5

It’s all in your mind

Para não ficar à porta, aconselha-se levar a máscara, e para compor o figurino arrisque-se no fato completo. Fantasias e misticismos à parte, nesta festa cada um pode ser o que bem entender. Na cabine encontram-se Ricardo Reis, Carlos Bessa e Rafaela Santiago. Boîte > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 96 547 7037 > 12 fev, seg 24h > €5 a €10