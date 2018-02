O Gosto dos Outros... Filipe Faísca

Nascido em Moçambique em 1964, o designer de moda tem agora em mãos a coleção do próximo outono/inverno. Estes são os seus lugares de eleição

António Pedro Ferreira

1. Spa Salino, em Castro Marim

Acha este projeto, integrado nas salinas de Castro Marim, no Algarve, extraordinário. Conheceu-o no verão passado e aconselha o banho de sal. “Este sítio faz-me regressar às origens. Foi naquela zona onde nasceu o meu avô paterno, ele tinha ali salinas.”

2. Casal do Frade, em Sesimbra

Fica na Aldeia do Meco, este turismo rural, um bed & breakfast de ecoturismo, ao qual Filipe gosta sempre de voltar, seja verão ou inverno. “É onde recupero energias.”

3. Loja Leclaireu Hérold, em Paris

Filipe Faísca gosta desta loja parisiense, na Rue Hérold, por ali conseguir encontrar peças de criadores emergentes e, digamos, uma escolha diferente. “É uma inspiração, um autêntico gabinete de curiosidades”, diz.

4. Bar Park, em Lisboa

Antes de lá existir o bar, já Filipe subia até ao último andar do parque de estacionamento da Calçada do Combro, onde hoje fica o Park, para se inspirar e pensar. “É um sítio para ir à tarde, ter uma boa conversa e olhar os telhados de Lisboa”, comenta.

5. Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa

O Museu Nacional de Etnologia, para os lados do Restelo, é um dos seus museus preferidos. Fascinam-no as peças da coleção Os Animais Como Gente, Máscaras e Marionetas do Mali, de Francisco Capelo.

6. Igreja de Santa Catarina, em Lisboa

A Igreja de Santa Catarina, na Calçada do Combro, em Lisboa, é o seu local de culto. Com a loja e o ateliê instalados ali perto, gosta de lá ir ouvir a homilia do Padre Pedro.