The Third Floor: Uma rede criativa em Lisboa

Na Baixa lisboeta, em 220 metros quadrados de um prédio pombalino, o The Third Floor dá vida a projetos de design, onde as artes tradicionais são tão imprescindíveis como as novas tecnologias

O nome não engana: o The Third Floor fica mesmo num terceiro andar. São 220 metros quadrados, cinco salas de trabalho e outras duas com uma função híbrida, que tanto podem servir para dar uma conferência como para fazer uma exposição. O projeto é do Babled Design, estúdio de Emmanuel Babled, a funcionar, desde janeiro de 2016, no primeiro andar deste prédio da Rua da Madalena, em Lisboa.

Neste cowork, inaugurado a 29 de novembro, está sediada a Passa ao Futuro, uma associação cujo objetivo é mapear artesãos e ofícios portugueses, “um projeto espetacular que tem o apoio da UNESCO”, sublinha Marta Alvarez, coordenadora do estúdio Babled Design. O The Third Floor é também a casa de uma designer belga e da sua equipa. Aliás, a ideia é que funcione mesmo como uma rede e um agente facilitador no encontro entre entidades, produtores, designers e artesãos, entre outras ações – e que este seja o espaço físico de todo este esforço que já leva dois anos de desenvolvimento.

O The Third Floor está, portanto, de portas abertas a designers, pensadores, arquitetos e estudantes que estejam relacionados com este universo e aqui queiram trabalhar ou fazer uma residência. No entanto, também se recebem curiosos que queiram espreitar o mundo do design de produto com base artesanal ou que estejam disponíveis para “ajudar na transmissão do conhecimento artesanal que se está a perder e que é tão importante”, explica Marta Alvarez. Ao longo do ano, o The Third Floor organizará ciclos de conversas, exposições e apresentações de trabalhos nascidos neste criativo terceiro andar pombalino.

The Third Floor > R. da Madalena, 85, 3º, Lisboa > T. 21 887 0033