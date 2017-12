'É o bicho, é o bicho' – recorda-se? O convidado especial da festa do Fim do Ano, no Coliseu de Lisboa, é o brasileiro Iran Costa

A mais secreta e badalada festa da cidade, a Revenge of the 90’s, chega ao Coliseu de Lisboa para fechar o ano em grande, num Revengeillon Noventeiro, com o brasileiro Iran Costa como convidado especial

Gerardo Santos

Cresceu como um vírus, daqueles bem infecciosos, esta festa em Lisboa, surgida algures no início de 2017 durante “um jantar de amigos”. Tudo aqui é uma espécie de mito urbano, pois ninguém sabe quem as organiza e são anunciadas quase de véspera no Facebook. Como o nome o indica, as Revenge of the 90’s têm como tema os anos 90, o bom e o mau (especialmente este) de uma década que deu a conhecer o grunge e a britpop, mas também as boysband ou a música pimba. Tudo isto está presente nas festas, à mistura com peta zetas, jelly shots, chupa-chupas ácidos e consolas com jogos de época, quase sempre com um convidado musical surpresa – já por lá passaram Os Anjos, as Nonstop ou o Pequeno Saúl.

A primeira festa, apenas para amigos, teve como cenário a discoteca A Lontra. A segunda esgotou o antigo Kings & Queens, em Alcântara. Seguiram-se mais umas quantas, que ajudaram a criar a lenda, até porque arranjar uma entrada não é tarefa fácil. Para o conseguir, há que começar por demonstrar interesse em estar presente. Como? Escrevendo simplesmente “eu” na página de Facebook da Revenge of the 90’s. A partir daqui é feita uma triagem.

Para fechar o ano em grande, a Revenge of the 90’s chega agora ao Coliseu dos Recreios, para uma festa de passagem de ano que promete ficar na História, trazendo estes caóticos 90’s até um 2018 acabado de nascer, em que até Iran Costa (“é o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou”) irá subir ao palco da mais célebre sala de espetáculos da capital. O cantor brasileiro, como se percebe, é o “convidado surpresa” do Revengeillon Noventeiro, que contará ainda com a presença de artistas com nomes tão sugestivos como DJ Dress Her, Galão com Coca ou Santa Manel, uma boysband com fatos de Power Ranger, criada em exclusivo para estas festas. Quem ainda se lembra da coreografia de O Bicho?

Revengeillon Noventeiro > Coliseu dos Recreios > R. Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 31 dez, dom 22h > €60 > Facebook: Revenge of the 90’s