O Gosto dos Outros... Nuno Lopes

Antes de estrear, em janeiro, a peça Actores, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, Nuno Lopes, ator e dj, anima o fim de ano no Plano B, no Porto. Fomos perceber quais são os seus lugares de eleição

1. Confeitaria Cunha, Porto Começou há quase um século como padaria, tornou-se uma referência da restauração, mas vive uma dura batalha pela sobrevivência. “No Porto, é onde me sinto bem. Gosto muito do ar americano do balcão e, sobretudo, gosto muito da francesinha.”

2. Cinema Ideal, Lisboa O Ideal é o cinema onde Nuno Lopes mais gosta de ir. “Tem uma programação maravilhosa, é um cinema fora do shopping. E, depois, numa altura que as pessoas veem filmes no computador, ir ao cinema é um momento especial.”

3. Floresta Amazónia, Brasil Tinha 24 anos quando passou um mês na Amazónia. “Senti que estava a ver o mundo, na realidade, pela primeira vez. É um sítio sem dono, que impressiona. Remete-nos à nossa verdadeira essência e à nossa condição.”

4. Rio de Janeiro, Brasil No Rio de Janeiro, a cidade onde viveu durante um ano, foi a relação entre a natureza e a arquitetura, entre as montanhas e a cidade de betão, que mais o impressionou. “Além de ser de uma beleza única no mundo, possui um lado cultural, das pessoas, que não existe em mais lado nenhum.”

5. Plano B, Porto É, no seu entender, “o clube com um som maravilhoso, onde há uma ligação perfeita entre a cabina e a plateia”. É lá que vai passar música na noite de fim de ano

6. Paredes de Coura É, para si, o melhor festival português. “É um sítio especial, com uma energia que não existe em sítio algum, onde as pessoas vão pela música”