10 festas grátis para entrar em grande no novo ano

Ruas, praças e mercados transformam-se em palcos para receber em festa o novo ano. Um brinde a 2018 de norte a sul do País

José Caria

Albufeira

Esta será, certamente, uma das noites mais aguardadas do Algarve. Agir abre as hostilidades na Praça dos Pescadores, em Albufeira, a partir das 22 horas, e, depois do fogo-de-artifício a celebrar a chegada de 2018, serão os Xutos & Pontapés a pisar o palco no primeiro concerto da banda após a morte de Zé Pedro, a 30 de novembro. Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui prometem uma noite de boas memórias.

Aveiro

O grupo A Kapital e o Dj Gonçalo Araújo serão os protagonistas da festa que ocupa o Canal central e o Rossio a partir das 23 horas. À meia-noite, o brinde a 2018 faz-se com fogo-de-artifício.

Coimbra

Quatro palcos celebram a entrada em 2018 em Coimbra. Os HMB e os djs Sousa e Vacaciones atuam no Largo da Portagem, os Peste & Sida e Karetus tocam na Praça do Comércio, os Revival Music estarão na praça 8 de Maio e os Hidrogénio animam o Terreiro da Erva. À meia-noite, o fogo-de-artifício, sob o rio Mondego, durará oito minutos.

Filipe Paiva

Figueira da Foz

Três dias de festa estão prometidos na Figueira da Foz, com vários concertos na Praça do Forte. Diogo Piçarra e Inês Simões atuam na sexta-feira, 29 (22h), David Carreira, no sábado, 30, e a última noite do ano faz-se com Pedro Abrunhosa (às 23h), que acabou de lançar a nova canção Meu Querido Filho Tão Tarde que é, inspirada nos incêndios deste ano e é o primeiro single do novo álbum de originais que o músico lançará em 2018. Depois do habitual fogo-de-artifício junto à praia, a festa continua com a eletrónica do Dj Nelson Cunha.

Lisboa

A festa de passagem de ano em Lisboa, no Terreiro do Paço, dura três dias. O Super Ano Novo começa na sexta-feira, 29, com Ana Moura (22h), e continua no dia seguinte com a música de Lura e Bonga. No último dia do ano, domingo, 31, a apresentação do espetáculo fica a cargo de Filomena Cautela. A festa começa às 22 horas com o soul e funk de Marta Ren & Groovelvets, seguindo-se a atuação de Capitão Fausto. Depois da meia-noite e do espetáculo de fogo-de-artifício, haverá um concerto inédito de homenagem aos êxitos da pop nacional, que junta as vozes de Ana Bacalhau, Ana Deus, Lena d’ Água, Luís Portugal, Miguel Ângelo, Viviane, Xana, Rui Pregal da Cunha e Samuel Úria.

www.ramondemelo.com

Porto

Na Avenida dos Aliados, a noite tem início com o concerto de Aurea (22h30) e, depois do tradicional fogo-de-artifício, serão os Amor Electro a animar as primeiras horas de 2018. Já no Largo Amor de Perdição, a música eletrónica começa às 22 horas com um dj set de Kyptra’92, seguido de um show case de Mundo Secreto, dos djs Overule e João Dinis. Também na Praça dos Poveiros se fará a festa, com a música de Nuno di Rosso, Miguel Rendeiro e Freshkitos.

Viana do Castelo

O Centro Cultural de Viana do Castelo começa a noite com o dj Nuno Luz (da Rádio Comercial) e, depois das 12 badaladas, assinala o ano novo com a atuação dos The Gift.

Viseu

O Campo de Viriato (recinto da Feira de São Mateus) será, este ano, o palco do fim de ano em Viseu. A antecipar o facto desta ser a Cidade Europeia de Folclore em 2018, a noite começa com a atuação de vários grupos folclóricos do concelho: Rancho Folclóricos da Associação As Cabacinhas de Santiago, o de Guimarães e o Grupo Folclórico Leões da Beira de Rio de Loba (a partir das 21h). O grupo de Viseu Tranglomango interpreta um repertório de temas tradicionais portugueses (às 22h) e, mais tarde, chegarão a rapper Kika G, a banda portuguesa OqueStrada (23h) e Moullinex (1h). O espetáculo de fogo-de-artifício, a anteceder a meia-noite, terá a Sé de Viseu como cenário.

E AINDA

Casa Comunitária da Mouraria, Lisboa

“Ano Velho Vira Novo” é o tema da festa da Associação Renovar a Mouraria com entrada livre, muita música e dança. Chalo Correia, o capitão da afro music, começa a tocar a partir das 19 horas. Mas, pela noite dentro, outros nomes se juntam à festa, como Selecta Massi – A Costureira e o duo Bondebola. Beco do Rosendo, 8, T. 92 2191892 > 31 dez, dom 19h-04h

Mercado Beira-Rio, Vila Nova de Gaia

Aberto em setembro, o renovado Mercado Beira-Rio, na marginal de Gaia, terá uma festa de passagem de ano informal. Os 15 restaurantes do mercado estão a funcionar até às duas horas da manhã, com muito para petiscar. A música fica por conta do Dj Fernando Oliveira. Uvas passas e flutes com espumante estão garantidas para brindar a 2018. Av. Ramos Pinto, 148, Vila Nova de Gaia