O Gosto dos Outros... Ana Sofia Martins

Estes são os lugares preferidos da manequim, atriz e apresentadora Ana Sofia Martins. Na TVI África, acaba de estrear um programa de entrevistas, Palopiando

HEART OF BULL STUDIO

1. Galeria Underdogs, Lisboa Ana Sofia gosta de visitar a Underdogs para ir ver as exposições e também para comprar algumas obras. “É onde se fica a conhecer o melhor da arte urbana nacional e internacional. Tem uma diversidade de preços e de oferta que permite um acesso mais fácil à arte.”

2. The Pilates Studio, Lisboa Começou a fazer pilates há três anos. Agora, frequenta um estúdio no bairro de Alvalade e é lá que pratica authentic pilates. “São só benefícios, acalma-me, ajuda-me a trabalhar a postura. Tenho de estar tão concentrada no que estou a fazer que a minha cabeça está apenas ali.”

3. Feira da Buzina É um sítio que a faz viajar no tempo. “É a perdição total porque gosto de peças antigas. Compro sempre qualquer coisa, nem que seja um garfo.”

4. Monumento ao Trabalhador Africano Nascida e criada na Outurela, em Carnaxide, Ana Sofia gosta particularmente deste monumento. Era onde se encontrava com as amigas.

5. Palácio de Monserrate, Sintra A maior parte das pessoas prefere Monserrate quando está bom tempo, mas Ana Sofia gosta de passear à chuva por lá. “Nesses dias, o palácio e os jardins ficam mais bonitos e, como não há ninguém, parece que são meus. Habituei-me aos invernos rigorosos em Nova Iorque.”

6. Casa de Acolhimento Mão Amiga, Lisboa Foi uma amiga que lhe apresentou a Casa de Acolhimento Mão Amiga, da qual Ana Sofia é madrinha, e onde todos os domingos faz voluntariado. “Vou passear ao jardim com as crianças. Passar tempo com elas ajuda- -me a pôr muitas coisas em perspetiva.”