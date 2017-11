Eles andam aí: há duas novas exposições de dinossauros para ver em Lisboa

Duas exposições em Lisboa para viajar até aos tempos jurássicos: Dinossauros Alive, na Cordoaria Nacional, e Os Dinossauros vão à Estufa, na Estufa Fria

Há um T-Rex em tamanho real, de boca aberta e dentes afiados, na entrada da Cordoaria Nacional, em Lisboa. Não é caso, porém, para se deixar intimidar pelo seu tamanho e ar ameaçador. O mais temido dos dinossauros recebe, amigavelmente, todos os visitantes da exposição Dinossauros Alive. Já lá dentro, são os rugidos de mais de 50 representações de dinossauros que captam o olhar através de diferentes cenários – bosques, desertos e florestas.

A mostra ocupa cerca de cinco mil metros quadrados do edifício. As crianças podem ainda entrar num simulador, fazer uma viagem em realidade virtual e assistir a um filme em 9D, ou participar no ateliê de paleontologia. Haverá ainda um espetáculo, o Dino Show, protagonizado, claro, por dinossauros e outras personagens.

Para ficar a conhecer as plantas que serviram de alimento a estes animais, que se extinguiram há 65 milhões de anos, é rumar também até à exposição Os Dinossauros vão à Estufa, que inaugurou esta sexta-feira, 17, na Estufa Fria, numa parceria da Câmara Municipal de Lisboa com o Centro Ciência Viva de Estremoz e a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora. Entre a vegetação, vão estar diversas réplicas em tamanho natural como, por exemplo, do herbívoro Protoceratops a lutar com o carnívoro Velociraptor, um enorme réptil voador, ou da reconstrução feita por um paleontólogo espanhol da mandíbula de um gigantesco tubarão que viveu na zona de Lisboa há milhões de anos e que nos conseguiria engolir com uma única dentada.

Estas representações são ainda acompanhadas por uma coleção de fósseis reais, representativa da evolução da vida na Terra, desde os primeiros vestígios, com cerca de três mil milhões de anos, e exemplares das primeiras plantas que colonizaram os continentes.

Dinossauros Alive > Cordoaria Nacional > R. da Junqueira, 342, Lisboa > até 28 jan, seg-sex 10h-18h, sáb-dom, fer 10h-20h > €11 (adultos), €8 (3-11anos), grátis até 3 anos

Os Dinossauros vão à Estufa > Estufa Fria > Parque Eduardo VII, Lisboa > T. 21 817 0996 > 17 nov-15 abr, seg-dom 9h-17h > €3,10 (adultos), €2,33 (6-18 anos), grátis até 6 anos