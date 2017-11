Nunca é tarde, na nova Vermuteria da Baixa do Porto

Para alegrar o espírito ou apenas abrir o apetite, nesta nova Vermuteria, na Baixa do Porto, há 70 opções para beber vermute

Rui Duarte Silva

Depois do gin, dos cocktails e da cerveja artesanal, a Rua Cândido dos Reis, no Porto, onde nasceu esta Vermuteria da Baixa, vê casar a finger food italiana com tábuas de queijos e enchidos, numa ligação abençoada com vermute. “É um lugar inspirado na atmosfera que anda à volta do vermute”, conta Miguel Camões, um dos mentores do novo bar.

São 70 as referências da bebida, a maioria vinda de Itália, mas também de França e de Espanha, para pedir simples ou em cocktail. Dolce Mediterraneo, com gin, licor de violeta, lima, açúcar e espuma de mirtilo (€8), Bisogno D’Amore, com vodka, licor de sabugueiro, espumante e martíni (€10) e Gioia nel Douro, com gin, vermute, vinho branco, pêssego e rosas (€7) são alguns dos cocktails de assinatura da Vermuteria, que serve também o clássico Negroni, com gin, martíni e vermute (€7), licores, vodkas e caipirinhas.

Embora seja um bar, possui ainda uma carta assinada pelo chefe Pedro Braga e que inclui focaccias, piadinas e panzerottis (€1 a €7), além de tábuas de queijos e enchidos (€4,50 a €27). “Tudo italiano”, garante Miguel Camões. A Vermuteria da Baixa, que ocupa o lugar onde funcionou o bar Destilaria, mantém a estética de índole industrial desenhada por Paulo Lobo, com grandes espelhos e mesas de madeira e mármore. Para alegrar o espírito ou abrir o apetite depois de um dia de trabalho.

Vermuteria da Baixa > R. Cândido dos Reis, 126, Porto > T. 22 203 3254 > dom-qui 12h-2h, sex-sáb 12h-4h