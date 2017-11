Lavrar o Mar: Em Aljezur e Monchique, as artes estão em diálogo com o território

Teatro culinário, jantares-concerto, teatro infantil e novo circo fazem a segunda edição do projeto cultural de Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi, a mostrar que a Costa Vicentina não hiberna. A partir desta quinta-feira, 16, o Lavrar o Mar regressa a Aljezur e Monchique

É com uma pasta fresca italiana à moda Algarvia que começa esta segunda edição do Lavrar o Mar, programa dirigido pela coreógrafa Madalena Vitorino e o encenador Giacomo Scalisi. O espetáculo Pasta e Basta – Um Mambo Italiano tem nome sugestivo e a iniciativa também o quer ser. Na sede do Rancho Folclórico de Rogil, haverá uma grande mesa onde, até domingo, 19, se sentam 70 pessoas a aprender a fazer massa fresca. Da ementa, vão constar três pratos: tagliatelle, tortelli e capeletti, só que em vez dos ingredientes que se usam em Itália, haverá batata-doce de Aljezur, morcela e chouriço picante de Monchique, farinha de milho torrado kamoka de Cabo Verde e temperos indianos.

Pelo meio, entrelaça-se uma história escrita por Afonso Cruz, e contada por Giacomo Scalisi. Fala-se da vida quotidiana, da interculturalidade dos lugares onde vivemos, da mistura de culturas no que comemos e da qualidade dos ingredientes. “No fim, saem todos com um grande sorriso”, garante Scalisi. O espetáculo repete em Monchique e em ambas as vilas as sessões de domingo são reservadas às famílias, com uma história diferente, também ela escrita por Afonso Cruz, e com pasta às cores para aprender a fazer.

À boleia do Festival da Batata-Doce em Aljezur, o Lavrar o Mar, que procura trabalhar com as tradições, os saberes e os artistas locais, prossegue de 22 a 25 de novembro, com um jantar-concerto. Conciorto junta o chefe de cozinha Luigi Gautero e a dupla musical Jean Luigi Carlone e Biagio Bagini a oferecerem, no restaurante Várzea – Horta e Bistrot, um som que regala. Enquanto uns tocam em beringelas, cenouras, curgetes, flauta transversal e guitarra, na cozinha prepara-se o menu composto por entrada, sopa, prato e sobremesa, com legumes da horta do restaurante – quem quiser pode ajudar na colheita.

Já com um pé em dezembro, haverá teatro para crianças com Vassilissa ou a Boneca no Bolso, peça inspirada num antigo conto russo levada à cena pela companhia O Bando. Para fechar o ano chega Klaxon, espetáculo de novo circo que mistura música e acrobacias no ar, pela companhia Akoreacro, apresentado numa tenda, no Heliporto de Monchique. Na passagem de ano, a noite prolonga-se com porco no espeto, medronho, café e filhós para festejar a entrada do Ano Novo. Sintam-se todos convidados.

O Lavrar o Mar volta a cruzar-se com o Festival da Batata-Doce, que acontece no último fim de semana de novembro (dias 24 a 26) e junta, no Espaço Multiusos de Aljezur, bancas de produtos regionais, restaurantes, tasquinhas e doceiras locais.

Pasta e Basta > 16-19 nov, 30 nov-2 dez, qui-sáb 19h30, dom 11h30 > €10, 6-12 anos €5 > Conciorto > 22-25 nov, 19h30 > €15 (sem bebidas) > Vassilissa > 30 nov-1 dez, 10-11 dez > €3, até 12 anos €2 > Klaxon > 28-31 dez, qui-dom 21h, 1 jan, seg 17h > €7, até 12 anos €5