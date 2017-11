Dj Vibe assinala os 35 anos de carreira e 50 de vida com festa de arromba em Lisboa

É para ver, ouvir e dançar. Nem um documentário vai faltar a esta festa de arromba marcada para este sábado, 4, no Armazém 16, em Lisboa, que assinala os 35 anos de carreira e 50 de vida do reconhecido dj nacional

Em 1993, o hit So Get Up, dos Underground Sound of Lisbon, projeto de Dj Vibe e Rui da Silva, incendiou as pistas de dança, dentro e fora de Portugal. Este e outros êxitos integram o alinhamento musical de 35v50, a festa de arromba que assinala os 35 anos de carreira e 50 de vida de António Pereira aka Dj Vibe. Será uma noite especialíssima, preparada, durante um ano e meio, pelo próprio Dj Vibe e equipa. “As datas alinharam-se e eu tinha vontade de comemorar os 50 anos. Comecei a pensar nisto em fevereiro do ano passado e, a partir de agosto, começámos a dar forma à festa”, explica.

Será no Armazém 16, na zona de Braço de Prata, em Lisboa, que tudo vai acontecer. As portas abrem às dez da noite e, às onze e meia, tem lugar o primeiro momento, e não é de dança pura e dura. É com a exibição de uma curta documental, onde se acompanha o percurso profissional de Vibe, que começa a festa. “Emprestei filmes e fotografias antigas e fizemos filmagens em Lisboa, Porto e Madrid. Vai contar a história dos sítios por onde passei durante estes anos todos”, diz o dj. À meia-noite, abre a pista, e aí não vai dar para parar. Com Dj Vibe aos comandos num set que durará seis horas, far-se-á uma viagem no tempo entre música e audiovisuais. Vai começar pelos sons mais antigos, passar músicas do Plateau, Alcântara-Mar e Kremlin – e também algumas coisas anteriores, do Skylab ou do Bataclan, o primeiro sítio onde tocou, ainda não tinha 16 anos.

Como a ocasião pede mais, fez algumas versões especiais. “Vamos ouvir música nova, minha, e música antiga, que remasterizei, porque na altura tinha outra qualidade. Hoje em dia, as coisas são completamente diferentes”, justifica Vibe. Para preparar a festa, que tem muito de espetáculo, Tó Pereira (assim começou Dj Vibe por se chamar no início da carreira) mergulhou durante vários dias nos seus arquivos, por exemplo, dos anos 80 e 90. O resultado é uma seleção musical com o seu estilo, feita de música “sexy, dirty e groovy”. Para si, “é assim que a música tem que ser”. Só espera que avive boas memórias e crie outras tantas, sempre com a vibe no máximo.

Festa 35v50 > Armazém 16 > R. Pereira Henriques, 1, Lisboa > 4 nov, sáb 22h > €20 e €25