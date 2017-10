13 festas para comemorar o terror neste Halloween

Em Lisboa, no Porto ou em Vilar de Perdizes, com ou sem máscara, a correr, de autocarro ou de copo na mão, aproveite as sugestões para sair de casa e apanhar sustos de morte. O Halloween, tradição americana importada para todo o mundo, celebra-se esta noite, 31

1. Halloween Fun!

O disfarce não é obrigatório, mas se levar uma máscara de meter medo, a entrada na festa Halloween Fun, organizada pela Anjos 70, é grátis. Entre as sete da tarde e a meia-noite, há música “muito má”, tocada por Inês Monstro, Mariemonamour, Pudeur e Twofold, projeção de filmes, bebida e comida horrenda e tatuagens ao vivo, tudo em prol de uma boa noite de terror. Anjos 70, Regueirão dos Anjos, 70, Lisboa > 31 out, ter 19h-23h59 > grátis (com máscara), €3 (sem máscara)

2. Lisboa Halloween Parade

O maior desfile de máscaras de Lisboa está de volta e com um percurso ainda mais longo. Nesta edição, o ponto de encontro do Lisboa Halloween Parade é junto à estátua de Santo António, na Avenida de Roma, e o fim na Avenida Guerra Junqueiro, próximo da Alameda. A participação é livre, basta juntar-se ao cortejo a partir das 21 horas, desta terça, 31, de preferência muito bem disfarçado. Vale tudo desde que seja feio, assustador, sanguinário ou monstruoso, e os melhores ainda ganham prémios. A iniciativa, promovida pela Associação de Comerciantes da zona, conta ainda com vários momentos de animação e música, lojas abertas até à meia-noite e decoradas a preceito, vários produtos e serviços com descontos. Av. Guerra Junqueiro, Pç. de Londres, Av. de Roma, Av. João XXI, Av. de Paris > 31 out, ter 21h-24h > grátis

3. Lick Halloween 2017

Para participar na primeira festa de Halloween da Lick e, ao contrário do que aconteceu este verão, não será preciso ter o nome na guest list nem comprar a entrada, basta aparecer. Como a noite é especial, opte por uma indumentária de meter medo, mas, com liberdade de movimentos, que é para poder dançar as mais de seis horas de música proporcionadas pelos sets dos djs Pete Tha Zouk e DjeffAfrozila. Lick > Estr. de Vilamoura, Boliqueime, Loulé > T. 91 222 0002 > 31 out, ter 23h30-6h

4. Noite Especial Halloween

Esta terça, 31, Freddy Krueger, o terrífico personagem de Pesadelo em Elm Street, volta ao grande ecrã do Espaço Nimas. Realizado por Wes Craven, em 1984, este clássico do terror tem direito a uma exibição especial e única, com início marcado para as 23 horas. Espaço Nimas, Av. 5 de Outubro, 42, Lisboa > T. 21 357 4362 > 31 out, ter 23h > €7

5. Concerto de Halloween

Embora pareça estranho, também é possível celebrar a noite de Halloween com um concerto de música coral. É o que vai acontecer, esta terça, 31, a partir das 21 e 30, no Museu Condes Castro de Guimarães, em Cascais. Um conjunto de canções alusivas ao Halloween e outras tantas que evocam as origens irlandesas/celtas de Jorge O’Neil, primeiro proprietário do edifício, serão interpretadas pelo Coro de Câmara de Cascais e pelo Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras, agrupamento convidado deste concerto especial. Quem quiser pode vir mascarado. Museu Condes de Castro Guimarães > Av. Rei Humberto II de Itália, Parque Marechal Carmona, Cascais > T. 21 4841 5304> 31 out, ter 21h30 > grátis

6. Halloween Evolution

No ano passado houve zoombies, vampiros, lobisomens e até quem ganhasse uma noite bem dormida num caixão. Em 2017, o hotel Evolution também preparou uma noite especial, mas com palhaços assustadores e outros personagens, vindos diretamente do MoteLx – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa. A festa promete muito sangue e bebidas especiais, funcionários aterradores e música a condizer, desta vez, da responsabilidade do dj Nuno Lopes. Evolution Lisboa Hotel, Pç. Duque de Saldanha, Lisboa > T. 21 159 0200 > 31 out, ter 22h-2h > grátis

7. Halloween Lisbon Festival

A promotora de eventos Lx Music, que produziu pela primeira vez uma festa de Halloween no ano passado, volta a fazer travessuras esta terça, 31, no Palácio de Exposições do Instituto Superior de Agronomia. Nesta noite de sustos, surpreende os fãs de música eletrónica com um alinhamento composto por três djs internacionais (o britânico James Ruskin, a alemã Paula Temple e o francês Shlomo) e ainda cinco artistas nacionais: Norbak, Glove, Steve Menta, Trigger e Xima. Para além da música, a festa faz-se ainda com sessões de cinema de terror e um Flea Market. Palácio de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, Cç. da Ajuda, Lisboa > T. 91 351 0599 > 31 out, ter 20h-7h > €20 a €100 (VIP)

8. Autocarro Fantasma

Viajar à boleia de uma mão-cheia de histórias macabras que assombram a cidade do Porto é a proposta do Autocarro Fantasma para a noite de 31. Há lugar para 50 pessoas neste encontro de bruxas, fantasmas, histórias e lendas. E, como não podia deixar de ser, as paragens são sombrias, em lugares inusitados e arrepiantes onde podem ser encontrados altares com tradições muito antigas. Sem medo ou sustos, o jantar será também servido num sítio improvável, mas sem risco para a saúde. Autocarro Fantasma > Terreiro da Sé, Porto > 31 out, ter 19h > Inscrição: http://cpl3.com/index.php/autocarro-fantasma > €43

9. Dormir na Biblioteca

Como nem só de adultos se faz a noite das bruxas, no Porto há também programa para os miúdos. Se eles têm entre 5 e 12 anos, a festa de pijama organizada pela Biblioteca Almeida Garret é para eles. Depois de histórias de bruxas e contos tradicionais fantásticos, acompanhados de algumas guloseimas, difícil mesmo vai ser dormir de luz apagada. O pequeno-almoço é de arrepiar e está incluído, mas não esqueçam o lanche para a ceia, o saco-cama, o pijama e a escova de dentes. Biblioteca Municipal Almeida Garrett > R. D. Manuel II, Jardins do Palácio de Cristal, Porto > T. 22 608 1000 > 31 out-1 nov, seg-ter 21h-10h > €20

10. Porto Scary Halloween

Por uma noite, o Lust Porto transforma-se em mansão assombrada para receber a festa de Halloween mais assustadora de sempre. Além de decoração e efeitos especiais, a discoteca oferece maquilhagem à entrada, para ninguém destoar no meio da pista. Pela cabine vão passar nomes como Dj Capella, Bionekt e Artur Cruz. Para compor um figurino de arrepiar, aconselha-se vermelho para elas e preto para eles. Lust Porto > R. Conde Vizela, 89, Porto > 91 216 6288, 91 763 0219 > 1 nov, ter 1h-6h > €8 a €20

11. Aniversário 25 anos Pacha & Halloween

Esta terça-feira, 31, são 32 os convidados a compor o cartaz para 18 horas de música non stop no Pacha, em Ofir. É uma espécie de dois-em-um, pois à noite de Halloween, junta-se a festa dos 25 anos da discoteca. Pedro Abrunhosa, Mundo Segundo & Sam the Kid, Cosmo Klein, Allan Fitzpatrick, Anja Schneider e Rebekah figuram no alinhamento, ocupando seis áreas com outras tantas pistas, no interior e exterior do edifício. Com ou sem máscara, é para dançar até o dia nascer ou o corpo aguentar. Pacha > Lugar das Pedrinhas, Ofir, Esposende > T. 253 989 100, 91 996 8850 > 31 out, ter 23h > €10 a €25

12. Noite de Bruxas

É, provavelmente, a mais mística das festas que invade a aldeia de Vilar de Perdizes, no concelho de Montalegre, na noite de 31 para 1 de novembro. Irresistível para os amantes do oculto, diz-se. Repetida a cada novo ano, a tradição tem como ponto alto a preparação da queimada, um licor feito à base de aguardente, açúcar, maça e canela, “esconjurada” pelo padre António Fontes. Um cortejo de bruxas, trasgos, dianhos e bruxos, ateliê para retocar personagens de última hora e baile em redor da fogueira e com vassouras à mistura fazem parte do ritual mudam o cenário da pacata aldeia. A estas juntam-se as maleitas, os percalços e os sustos arrepiantes à solta por ruas e vielas. Fica o aviso. Aldeia de Vilar de Perdizes > grátis

13. Infected Run

Muito mais que uma prova de corrida, a Infected Run é uma "experiência" de Halloween agendada para a noite de terça-feira, dia 31. Para desportistas corajosos ou nem tanto. Depois de reunir o grupo de amigos e a família, rume-se ao Europarque, em Santa Maria da Feira, para caminhar ou correr. O objetivo da aventura é chegar ao fim de um percurso de 5 quilómetros percorrendo zonas de floresta, de estrada, o interior de edifícios e alguns túneis (áreas de acesso interdito ao público), sem ficar contaminado por uma terrível epidemia. Europarque > R. Interior do Europarque, Santa Maria da Feira > T. 256 370 200 > 31 out, ter 21h > €14 a €20,90