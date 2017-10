No Iberanime, em Gondomar, pode ser 'Big in Japan'

Se as suas referências à cultura japonesa se ficam pelas memórias remotas de um vídeo dos Alphaville, esta é a oportunidade de ficar a conhecer as estrelas do cosplay, seguir uma coreografia de Para Para Dance ou ver uma demonstração de artes marciais. O Iberanime decorre este fim de semana, dias 21 e 22, no Multiusos de Gondomar, e nós resumimos, em sete pontos, o que por lá se vai passar

1. História

Diz ser o maior festival de cultura pop japonesa em Portugal. Habitualmente decorre duas vezes por ano e divide-se entre o Porto e Lisboa, mas esta edição a norte (a oitava) muda-se para o Multiusos de Gondomar, com um serviço de transfer a ligar a estação de comboios da Campanhã ao pavilhão. Existem três áreas principais no Iberanime: JPOP, Cultura Japonesa e IA!Plus. Cada uma com os seus aficionados.

2. Alucinante JPOP

A febre pela cultura pop japonesa é especialmente visível na área JPOP, dedicada às séries de anime, ao cosplay e ao manga. Haverá torneios de cartas (Pokémon, Yu-gi-Oh e de Magic: The Gathering), sessões de karaoke, jogos de tabuleiro, assim como encontros com os autores das séries manga do jornal (português) Jankenpon. Concursos também não faltarão, desde a realização de um Anime Music Video (inclusive, com um campeonato internacional), inúmeras versões de cosplay, conceção de história e desenho manga. Já q uem quiser testar a sua rapidez a comer uns noodles picantes, sem deixar vestígio no copo, é tentar a sorte.

3. Cultura Japonesa

É mais sóbria a área dedicada aos rituais tradicionais e característicos do universo nipónico. Conte, por exemplo, com demonstrações de artes marciais (Aikido, Kendo, Jodo e Iaido), workshops de origami, sessões de reiki ou explicações sobre a arte do bonsai .

4. IA!Plus

O universo multimédia e BD terá, nesta edição, apenas uma pequena demonstração no Iberanime. Isto porque se transferiu para o 4Gamers, outro evento marcado para este fim de semana, numa tenda à porta do Multiusos de Gondomar. Não se preocupe, o bilhete do Iberanime garante-lhe entrada gratuita. Lá estarão youtubers (Maluco Beleza, Gato Galáctico, LiliOnScreen) e streamers portugueses (Zorlak ou Marina Sousa aka Pamufa), além de jogadores de vídeo profissionais como Ricardo “fox” Pacheco. O público poderá ainda assistir a workshops de som e imagem, participar em torneios ou recordar jogos de outros tempos no retrogaming.

5. Convidados e Estrelas

As inscrições no Meet & Greet garantem o desejado autógrafo de alguns dos artistas mais conhecidos deste universo. Nesta edição, marcam presença Yaya Han, cosplayer, modelo e designer de sucesso (participou na série Heroes of Cosplay, no canal Syfy), a ilustradora canadiana Nunumi (autora de Sky Rover) e a cantora Mashiro Ayano, entre outros.

6. Concertos

Para um leigo nesta matéria, os nomes pouco dizem. Pois bem, Neeko é uma das vozes mais famosas do universo dos animes (e também é atriz), os Hurry Go Round e os Kishi Kaisei são bandas portuenses inspiradas no pop e no rock japonês e Mashiro Ayano é uma cantora japonesa conhecida pela música Ideal White, tema de abertura da série televisiva Fate/ stay night: Unlimited Blade Works.

7. Para Para Dance

É um dos momentos mais animados do Iberanime, o da Para Para Dance, uma dança japonesa sincronizada com 30 anos. É ver uma multidão a mexer-se ao som das batidas eletrónicas, atenta a todos os passos da coreografia, repetitiva, é certo, mas divertida.