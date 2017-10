A Casa Independente, em Lisboa, celebra uma mão cheia de vida

Quando a Casa Independente abriu portas, há cinco anos, pouco se passava no Largo do Intendente, em Lisboa. Este sábado, 21, aquele que é um dos polos culturais mais animados da zona celebra o aniversário com uma festa para todos

Pauliana Valente Pimentel

Cinco anos assim merecem uma festa em grande. Este sábado, 21, o projeto artístico Casa Independente celebra o aniversário, com uma noite de entrada livre, animada pela dj e radialista Rita Maia. “Vamos dar destaque ao talento feminino. A Rita tem o nosso universo musical e estético”, diz Inês Valdez, que, juntamente com Patrícia Craveiro Lopes, trouxe nova vida para este edifício datado de 1863, onde durante anos funcionou a Comarca de Figueiró dos Vinhos.

As comemorações começam logo na véspera, na sexta, 20, porque o mês de outubro terá direito a uma programação especial. Depois da passagem de alguns habitués, como os Fogo Fogo e os They’re Heading West, haverá Undo the Taboo, um dj set com Rita Só & Eli Pavel (23h, entrada livre). Na sexta-feira seguinte, 27, cabe ao dj Crazyman (Afonso Simões dos Gala Drop) tomar conta dos pratos e dar música aos convivas; e no sábado, 28, Casa Ardente propõe um serão com música e artes plásticas pelas Produções Incêndio (22 horas, €6). O mês de aniversário termina com uma festa de halloween, no dia 31, animada pelo trio Mãos na Anca, formado por Raquel Costa, Patrícia Barnabé e Isabel Nogueira.

Até ao final do ano, estará ainda ali a mostra de fotografia dos alunos da 6ª edição do workshop Narrativas Fotográficas no Intendente, inaugurada no passado dia 11. Coordenada pela fotógrafa Pauliana Valente Pimentel, conta com trabalhos de João Farelo, Maria Leonor Rolo Duarte, Virginia Or e Tiago Figueiredo. Sempre com a ideia de Inês e de Patrícia de que na Casa Independente cabe tudo: música, gargalhadas, fotografias, imagens em movimento, histórias felizes, passos de dança, cocktails e petiscos entre amigos – é de provar a alcatra à moda da Terceira e as almôndegas de salmão, o húmus e os ovos mexidos. “Quando cá chegámos o Intendente ainda não tinha a dinâmica que tem hoje”, nota Inês Valdez, que entretanto ali abriu também as portas do Andar de Cima, onde todas as sextas e sábados, se pode ouvir música e beber cocktails (experimente o de goiaba, não se vai arrepender).

Com as imagens recolhidas durante o ciclo Narrativas Fotográficas do Intendente, conduzido pela fotógrafa Pauliana Valente Pimentel, está a ser criado um arquivo fotográfico do Intendente, que, de futuro, sirva como testemunho da vida e das gentes desta zona da cidade.

Casa Independente > Lg. do Intendente, 45, Lisboa > T. 21 887 2842 > ter-qui 17h-24h, sex-sáb até 2h; cozinha: ter-sáb 17h-23h