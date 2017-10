Museu Cálem: Douro versão 2.0

As mais conhecidas caves do vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia abriram um inovador centro de visitas, com uma forte componente tecnológica

Lucilia Monteiro

Há sempre aquele amigo que, numa prova de vinhos, se gaba do nariz privilegiado. No Museu Cálem, em Vila Nova de Gaia, existe agora a oportunidade de testar esse dom natural, num dos módulos que convida o visitante a adivinhar os aromas escondidos no vinho do Porto, do chocolate ao alperce. Esta é apenas uma das experiências diferenciadoras do novo centro de visitas do grupo Sogevinus, inaugurado este mês, duplicando a capacidade diária de acolhimento e apostando na inovação tecnológica. “Ocupamos o segundo lugar entre as caves mais visitadas do mundo, mas queremos chegar ao primeiro lugar, superando os 300 mil visitantes por ano”, diz Juan Carlos Escotet, presidente do conselho de administração.

O percurso começa numa área informal, onde se pode vaguear livremente, entre os diferentes painéis interativos. Há, por exemplo, um mapa tridimensional de cortiça da região do Douro onde são projetadas informações sobre a exposição solar, a pluviosidade e os contrastes térmicos, vídeos onde se assiste ao trajeto do processo de vinificação, caixas de vidro com cortes do solo para melhor entender este terroir tão especial, amostras das garrafas mais emblemáticas (a mais antiga é de 1870 e, não, não está à venda) ou módulos sobre as castas autóctones.

Dali partem depois as visitas guiadas, a cada 15 minutos, em quatro línguas. Um imenso balseiro (onde supostamente cabe um carro Mini e cujo conteúdo consegue encher 74 mil garrafas) é utilizado como tela para projeção de dados e de curiosidades, educativos e lúdicos. “Quisemos aliar a tradição à inovação”, sublinha Célia Lima, responsável pelo turismo da Cálem. Outro painel reforça a explicação sobre as diferentes tipologias e subcategorias dos vinhos do Porto, com informações técnicas e sugestões de servir.

De seguida, os visitantes são conduzidos para a moderna sala de provas, com capacidade para 200 pessoas. A visita padrão termina na loja, igualmente renovada, com indicações preciosas nas prateleiras, desde os best-sellers aos vinhos mais premiados. Mas há uma série de outras propostas à disposição, numa sala mais privada, desde harmonizações a sessões de fado diárias. Para que a experiência não se fique pelos copos.

Na sala de experiências há vinhos à la carte, sessões de fados, provas com queijos e chocolates, além de outras combinações gastronómicas, com preços até €45.

Museu Cálem > Av. Diogo Leite, 344, Vila Nova de Gaia > T. 91 611 3451 > seg 10h-18h, ter-dom 10h-19h > €10 visita + prova de dois vinhos, €21 visita com sessão de fados