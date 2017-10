O Portugal Fashion está de volta, primeiro em Lisboa e depois no Porto

Este sábado, 14, há Portugal Fashion em Lisboa. O evento de moda nacional promove-se primeiro na capital e de seguida ruma ao Porto para mais três dias de desfiles com muita moda em português

Depois de marcar presença em capitais da moda como Paris, Milão, Nova Iorque ou Londres, o Portugal Fashion chega a Lisboa com cinco desfiles e uma performance off location da dupla Storytailors. É no Armazém 16, na zona ribeirinha do Braço de Prata, que tem início este sábado, 14, a 41.ª edição do Portugal Fashion, uma iniciativa organizada pela ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários. Ao longo de quatro dias – primeiro na capital, e os restantes três dias no Porto, de 19 a 21 – serão apresentadas as tendências primavera/verão 2018, em 33 desfiles de estilistas consagrados, jovens talentos, escolas de moda e várias marcas.

A inauguração em Lisboa conta com uma programação reforçada em talento nacional. O primeiro desfile, às seis da tarde deste sábado, 14, é o de Pedro Pedro. O estilista apostou em visuais confortáveis, onde predominam os estampados geométricos – barras e quadrados – combinados com tons psicadélicos, do verde lima ao rosa choque e do vermelho ao laranja. Segue-se a Silent Revolution, da TM Collection by Teresa Martins (19h), com uniformes inspirados na Tradição e na Natureza, produzidos em algodões robustos, sedas deslizantes e linhos crocantes, com cores quentes e profundas. Ao início da noite, às 20 horas, é a vez de Carlos Gil revelar Tropical Urban, uma coleção de cores e padrões fortes e vibrantes. O designer de calçado Luís Onofre é o senhor que se segue (21h30), com a coleção Ziggurats a mostrar sandálias, sapatos e malas com contrastes cromáticos, bordados e padrões geométricos. Os desfiles no Armazém 16 encerram com as silhuetas longas e etéreas de C’est la vie, ma chérie... da dupla Alves/Gonçalves.

Este primeiro dia de Portugal Fashion inclui ainda o desfile/performance de outra dupla, os Storytailors, formada por João Branco e Luís Sanchez. Palindrome (Capicua), cujos visuais são apresentados com sapatos das marcas Exceed (looks masculinos) e Friendly Fire (looks femininos), acontecerá no Rive Rouge, às 15h51.

Na semana seguinte, entre 19 e 21, o Portugal Fashion apresenta-se no Porto para mais três dias de moda. Nesta edição, ao todo, decorrem 33 desfiles, de 17 criadores (emergentes e consagrados), oito jovens designers, seis escolas de moda (com dois estudantes cada uma), cinco marcas de vestuário e seis de calçado.

É no Museu do Carro Elétrico, em Massarelos, que tem início na quinta, 19, o primeiro dia de desfiles no Porto, preenchido com as apresentações dos vencedores do projeto Bloom – Maria Kobrock, Joana Braga, David Catalán, Inês Torcato, Olimpia Davide, Beatriz Bettencourt, Nycole, Sara Maia. Aos jovens talentos juntam-se os desfiles de seis escolas de moda, reforçadas em número este ano. Ao longo da tarde, numa programação paralela – há ainda a showroom Brand Up –, a moda cruza-se com os concertos e djs sets de Arrogance Arrogance e Ácida (12h), Jackie e Thug Unicorn + Grrrl Riot (16h), Sequin dj set (21h).

Ao segundo dia, sexta, 20, é a Alfândega do Porto que serve de passarela, numa oportunidade para descobrir o trabalho de Carla Pontes e Estelita Mendonça, as malhas coloridas de Susana Bettencourt, a coleção de Hugo Costa Don't Fish my Fish (inspirada pelo povo nómada Moken, do Arquipélago de Mergui) e, ainda, deliciar-se com as propostas para a próxima estação quente dos estilistas consagrados Júlio Torcato, Diogo Miranda, Anabela Baldaque e Miguel Vieira.

Esta 41.ª edição do Portugal Fashion encerra no sábado, 21, com desfiles em três localizações diferentes. O dia começa cedo, às 11 horas, no Antigo Matadouro Municipal do Porto, na Campanhã, com a apresentação de Parachute Trip, de Katty Xiomara. O cenário da coleção é um mural de 60 metros, pintado por 14 artistas urbanos, que recria o ambiente de Wynwood Arts District, o colorido bairro de Miami que serviu de inspiração à estilista para a próxima primavera/verão.

Já Luís Buchinho optou por apresentar as suas criações no Cais Novo, na zona da Alfândega, à uma da tarde. Na passarela vão surgir silhuetas soltas e longas, com uma forte influência desportiva e estampados expressivos. À tarde, o Portugal Fashion regressa à Alfândega do Porto com os desfiles de Nuno Baltazar (15h) e Alexandra Moura (16h) – na coleção Within The Time Within há looks confortáveis e urbanos combinados com malhas de texturas sofisticadas, tules, brocados, linho e algodão. E ainda, as propostas da Pé de Chumbo, da designer Alexandra Oliveira (17h), seis marcas de calçado (Ambitious, Dkode, Fly London, J. Reinaldo, Nobrand e Rufel, às 18 horas), Lion of Porches, Micaela Oliveira, Dielmar e Ana Sousa.

41.º Portugal Fashion > 14, 19-21 out > R. Pereira Henriques, 1, Armazém 16, Lisboa > 14 out, sáb a partir 18h; Museu do Carro Elétrico, Al. Basílio Teles, 51, Porto > 19 out, qui a partir 12h > Alfândega do Porto, R. Nova da Alfândega, Porto > 20 out, sex a partir 16h, 21 out, sáb a partir 15h > Antigo Matadouro Municipal do Porto, R. São Roque da Lameira, Porto > 21 out, sáb 11h > Cais Novo, Porto > 21 out, sáb 13h