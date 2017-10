Centro Tiago Patel: ateliê de tempos livres para cães, enquanto os donos estão a trabalhar

Correr, saltar, ladrar, estar com outros “amigos” de raças e idades diferentes, e aprender também a interagir com as pessoas. Tiago Patel acredita que “cão que é cão, é um cão feliz”, e criou um ateliê de tempos livres para eles, enquanto os donos estão a trabalhar. Este centro de atividades, em Sintra, é um dos novos serviços para animais que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e desta semana, esta quinta, 12, nas bancas

José Caria

A primeira pergunta que Tiago Patel nos fez quando marcámos encontro, foi se tínhamos medo de cães. Uma forma simpática de nos preparar para o que nos esperava nos três hectares de terreno em Janas, em Sintra: 25 cães e cadelas que, para não ficarem o dia todo sozinhos enquanto os donos estão a trabalhar, vieram para o ateliê de tempos livres (ATL), um dos serviços que este centro de atividades proporciona. Ali podem correr, saltar, ladrar, estar com outros “amigos” de raças e idades diferentes, aprendendo também a interagir com as pessoas. Sempre acompanhados por uma equipa profissional, formada por este engenheiro de produção animal convertido em encantador de cães (leia-se treinador, com dez anos de experiência).

Para pôr todos a correr, é soltar a bola de Pilates que nenhum consegue agarrar. No meio da correria, Tiago nota tensão: “A agressividade é natural, perceber quando surge, nível e natureza é o importante. E depois corrigir”. Como faz com Pipa, que gosta de festas e atenção, e volta e meia nos salta para cima. Às atividades mais “explosivas”, juntam-se outras tão ou mais importantes, como espalhar comida pelo terreno. “Estimula o olfato, a concentração e aprendem a procurar, ao invés de lutar”, explica Tiago. O dia no ATL é puxado, por isso não aconselha mais do que três vezes por semana. De forma a tornar os preços mais acessíveis, e para quem mora em Lisboa, criaram pontos de entrega e recolha dos cães: no Parque das Nações, à segunda, quarta e sexta; em Sete Rios, à terça e quinta. O dono que se atrasar para lá das 8 e 30 e das 19 horas, paga multa, fica o aviso.

A complementar o ATL, e o treino personalizado, existe ainda o Acãopamento: um verdadeiro acampamento para cães, e para a equipa que dorme em tendas, que funciona durante o mês de agosto, enquanto os donos vão de férias descansados.

Centro Tiago Patel > Estr. de São Mamede, 26A, Janas, Sintra > T. 96 748 6674 / 96 448 4262 > ATL seg-sex 10h-16h30 > avulso: €8/dia (sem transporte) a €20/dia (com transporte ao domicílio); pacote 4 dias/mês €60, 8 dias/mês €110 (inclui transporte) > treino €18-€30 (por sessão)