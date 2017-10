Rota do Gin: Volta ao mundo num copo

Entre algumas raridades e edições limitadas, no Rota do Gin, o novo bar do Cais das Pedras, no Porto, há quase 300 marcas para provar

Lucília Monteiro

Na marginal do Porto, o outono vai-se instalando, sem impedir que as cadeiras da esplanada em frente ao Cais das Pedras continuem por ali montadas. À vista privilegiada sobre o rio, o bar Rota do Gin, aberto a 30 de junho, soma quase 300 marcas de gin, entre raridades e edições limitadas (€7 a €30). “Não é um bar para beber mais um copo, mas para ter uma experiência com um gin de qualquer parte do mundo”, descreve Nuno Monteiro, gerente e fundador da Rota do Gin.

Entre as escolhas de referência que nos podem levar da Austrália à América do Sul, com passagem pelo Japão, está o Tanqueray Malacca, o Martins Miller's 9 moons e o Monkey 47 destillers cut, servidos com tónica e gelo premium. “Estou sempre à procura de algo novo e diferenciador”, conta Nuno Monteiro. Nas águas tónicas (€2) surgem nomes como o da chilena Fever Tree, da italiana San Pellegrino e da indiana Ledgers, a única sem açúcar. O ritual de preparação do gin é muito semelhante, seja qual for opção do cliente. A diferença, diz o gerente do bar, está na aromatização, na fruta laminada, fresca ou desidratada (melão, carambola, pitaia, toranja) e nas especiarias menos comuns, como a flor de anis, o alcaçuz e o gengibre fresco.

Embora o gin seja protagonista, aqui serve-se também cerveja de pressão artesanal (€1,50 a €2,50), cocktails clássicos e outros destilados, vinho em garrafa (Pêra Manca e Duas Quintas) e a copo (Diálogo, Caiado e Pica Peixe, €2,50 a €3).

Nos dois pisos, que acomodam três áreas distintas, que funcionam juntas ou separadas, organizam-se workshops, individuais ou em grupo (€20 a €25) e existe, ainda, uma garrafeira onde se podem comprar garrafas para levar. O mobiliário de inspiração vintage convida à conversa, embalada pelo chill out e o house. Sem interrupções.

Rota do Gin > Cais das Pedras, 13, Porto > T. 22 600 1731 > seg-dom 18h-2h