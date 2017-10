Mirajazz, o novo 'wine bar' do Porto tem um terraço sobre o Douro

Em Miragaia, junto à muralha fernandina, existe um novo wine bar com música ao vivo e um terraço sobre o Douro. O Mirajazz é uma boa sugestão para um fim de tarde descontraído

Lucília Monteiro

Simples e informal. Próximo da Ribeira, no Porto, mas distante do movimento de turistas. Assim é o Mirajazz, um bar de vinhos e de jazz, pois claro, que abriu no final de julho. Para lá chegar, é preciso tomar fôlego à entrada das Escadas do Caminho Novo, em frente ao parque de estacionamento da Alfândega, e subir até onde a música se faz ouvir. Fica no primeiro piso de um prédio pintado de azul, sede do grupo Musical de Miragaia, associação fundada em 1926. Ainda há mais um lanço de escadas, o último, até chegar ao terraço, onde se alinham uma dúzia de mesas. Alessandro Zan, Renato Rodrigues e Rui Marques são os associados que mais vezes vai encontrar por ali, atrás do balcão. Cada um tem o seu emprego, dedicando as horas livres a este projeto.

São 17 horas, espera-se o pôr do Sol. Na vista desafogada sobre os telhados sobressaem os barcos no Douro, o edifício da Alfândega, a marginal de Vila Nova de Gaia e, ao longe, a Ponte da Arrábida. “Sinta-se em casa. Arraste a mesa, estique o pé”, diz Renato a quem entra. O Mirajazz é, explica, uma “opção diferente para ouvir música, com bom ambiente e horário alternativo”. Todos os sábados, a Disis Quartet, banda residente, ocupa o palco. A voz de Cristina Sousa percorre melodias e ambientes sonoros do jazz. E, ao domingo, há quase sempre músicos convidados. Não é bar de turista, até porque “Miragaia é menos turística, e mantém uma certa magia”, continua Renato.

O Mirajazz tem 26 vinhos na carta, 24 vendidos a copo (Chaminé, Coroa de Ouro, Maria Mansa, €3 a €3,50). Há também cerveja (€1,5), Porto, gin tónico e limonada natural feita na hora. Acompanha com tábua de presunto e queijo (€11) e tostas (de tomate e chèvre, de foie gras e doce de figo, €4 a €6). Celebre-se, então, o princípio da noite, com música ao vivo, entre amigos e com um bom copo de vinho.

Mirajazz > Escadas do Caminho Novo, 11, Porto > seg-dom 16h-21h