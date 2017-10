Guimarães noc noc: 170 projetos para visitar em dois dias

O festival artístico Guimarães noc noc invade a cidade durante dois dias, este sábado e domingo, 7 e 8. É seguir o mapa e conhecer os 170 projetos espalhados. especialmente, pelo centro histórico

A dupla Ângelo Mendes e Sofia Cunha foi, este ano, a responsável pela criação da sinalética do Guimarães noc noc, que invade a cidade este sábado e domingo, dias 7 e 8. Pode não parecer, mas este é um pormenor relevante e a forma mais simples para que o público não se perca entre os 170 projetos espalhados por 50 locais diferentes desde museus, casas particulares, cafés, ruas e edifícios como a Câmara Municipal, que se estreia nesta sétima edição, ou o Museu Municipal Alberto Sampaio. Desta vez, a dupla de designers usou desperdícios da indústria têxtil para numerar a meia centena de locais por onde vai andar este festival multidisciplinar, organizado pela Associação Ó da Casa. E que, desta forma, podem mais facilmente ser encontradas, com a ajuda do mapa que a organização tem disponível.

Entre as duas dezenas de projetos, que podem ser vistos e escutados das 15 horas deste sábado, 7, até às 19 horas de domingo, 8, encontrará exposições, concertos, vídeo, performances e, até, um desfile de moda.

Caberá à companhia de dança Espaço Neutro a abertura do festival (7 out, 15h), no Largo da Oliveira, com o espetáculo Bubble, que envolve bailarinos locais. “Apesar desta dimensão, o circuito pode fazer-se de forma pedonal, já que os locais estão circunscritos ao centro histórico da cidade”, lembra Pedro Ferreira, artista plástico e um dos organizadores.

A maioria dos artistas participantes são portugueses, mas ao Guimarães noc noc convergiram artistas da Alemanha, Espanha, Brasil e Japão. “Há um esforço de tentar ir internacionalizando o festival”, confirma Pedro Ferreira.

O festival inclui atividades para os mais novos com o míni noc noc, a decorrer na Biblioteca Municipal Raul Brandão e Largo Cónego José Maria Gomes com workshops de ilustração e performances.

7º Guimarães noc noc > 7-8 out, sáb 15h até dom 19h > grátis