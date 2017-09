Há festa em Serralves, para celebrar o outono em família

Durante este sábado e domingo, dias 23 e 24, os portões do Parque de Serralves, no Porto, ficam escancarados e as visitas são gratuitas. A Fundação volta a convidar as famílias para Festa do Outono, com um programa construído em torno da preservação do ambiente e das tradições

Tiago Ferreira

É quando as folhas do Parque de Serralves, no Porto, começam a ganhar uma incrível paleta de tonalidades que se relembra a época das colheitas, com um programa recheado de atividades lúdicas e educativas. Na 9ª edição da Festa do Outono, este sábado e domingo, dias 23 e 24, cabem oficinas de artes e ofícios, jogos do ambiente e da biodiversidade, percursos pelo parque, espetáculos de teatro e de dança, concertos e muito mais.

“No ano passado estendemos a festa por dois dias e o público aderiu em massa, por isso decidimos manter essa aposta”, disse Ana Pinho, a presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, durante a apresentação. “O objetivo não é ultrapassar números [em 2016, tiveram mais de 50 mil visitantes], mas chamar a atenção para temáticas importantes como a da preservação do ambiente”, acrescentou. Temáticas que, aliás, já ocupavam uma fatia importante da programação para 2017.

Filipe Braga

A riqueza natural do parque será devidamente explorada, com percursos à descoberta da fauna e da flora (conduzidos pelos investigadores do laboratório CIBIO-inBio), jogos tradicionais adaptados a conceitos do Ambiente ou o convívio com os animais da quinta. Outras raças autóctones, como os bovinos da raça marinhoa, o cavalo lusitano ou o burro de Miranda, também marcam presença na festa, para que se conheça as particularidades de cada uma.

A antiga quinta recupera, por altura da Festa, tradições, saberes e práticas ancestrais, envolvendo os visitantes através da demonstração e da experimentação. Acompanhar todo o ciclo da lã, desde a tosquia das ovelhas à fiação manual, é uma das propostas. Algumas das câmaras municipais fundadoras de Serralves foram também convidadas a desenvolver atividades e serão elas as responsáveis pelos ateliês de buinho (Beja), de cerâmica, gesso, linogravura e azulejaria (Vila Nova de Famalicão) e de cestaria (Guarda).

Muitas das inciativas do programa cultural mantêm igualmente uma ligação ao mundo rural e às tradições, como é o caso da peça Contos e Trovões, Rezas e Galináceos (do Teatro do Calafrio), o teatro de marionetas Entremuros (da Companhia Pia), o canto a capella do grupo Sopa de Pedra ou o cante alentejano dos Cantadores do Desassossego. Propostas para serem vividas, descontraidamente (e gratuitamente) em família.

Festa do Outono > Parque de Serralves > R. de Bartolomeu Velho, Porto > T. 22 615 6584 > 23-24 set, sáb-dom 10h-19h > entrada grátis