Open House: Vamos descobrir a arquitetura de Lisboa

As arquitetas Rita e Catarina Almada Negreiros, do estúdio Can-Ran, são as comissárias da 6ª edição da Open House, em Lisboa. A iniciativa, que promove a aproximação dos cidadãos à arquitetura da cidade, decorre este fim de semana, dias 23 e 24, e, como é costume, vai permitir a visita gratuita a diversos locais – escolas, palácios, equipamentos, casas privadas –, alguns habitualmente inacessíveis à população. A lista inclui, este ano, 87 sítios, 37 dos quais em estreia absoluta na Open House.

O roteiro, cheio de novidades, é resultado da seleção criteriosa e da investigação das comissárias. “O nosso maior desafio foi escolher projetos que ainda não tivessem integrado as edições anteriores. Cada vez que nos lembrávamos de um determinado local, percebíamos que já tinha feito parte da iniciativa”, explica Catarina Almada Negreiros. No final, com base em cinco vetores – recuperar e descobrir novos usos, novos equipamentos que respondem às crescentes exigências da cidade, novas centralidades, resposta à procura turística e, por fim, tesouros que não queremos perder – elaboraram a lista da 6ª edição, onde se incluem projetos muito diferentes entre si, entre os quais a incubadora de startups Second Home Lisboa. Localizada no primeiro andar do Mercado da Ribeira, chamou a atenção das comissárias pela “arquitetura quase invisível que manipula a térmica e a acústica do espaço. Com uma quantidade imensa de plantas conseguiram transformar, surpreender e criar condições de habitabilidade muito confortáveis, sendo um bom exemplo da reutilização de um espaço para novos usos”, descreve Catarina Almada Negreiros.

O novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, um dos equipamentos que veio responder às crescentes exigências da cidade, também está na lista. Tem uma visita única, este sábado, 23, ao meio-dia (sem marcação, por ordem de chegada). Sobre o projeto, da autoria do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, Catarina diz que “vai transformar aquela zona da cidade, dotá-la de um espaço público que irá dinamizá-la através da fruição dos espaços ao ar livre”.

Ainda no sábado, entre as 10 e as 18 horas, várias visitas – livres, acompanhadas e comentadas – dão a oportunidade de conhecer a nova sede da Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, no antigo Mercado de Xabregas, um projeto de reabilitação do arquiteto João Santa-Rita (2017). “É mais uma reutilização do espaço, uma recuperação que se insere na transformação desta zona oriental de Lisboa que está a evoluir como centro urbano e cultural”, sublinha a comissária, justificando a estreia do projeto na Open House.

Da lista de locais de visita fazem também parte os hotéis Ritz e Britannia, e ainda novos projetos de reabilitação, como o do Hotel Verride, que transformou o Palacete de Santa Catarina, ou o Santa Clara 1728, um projeto do atelier Aires Mateus que justifica um passeio até à Graça. Para ter uma vista mais abrangente da cidade, nada como subir até um dos tesouros de Lisboa eleitos pelas comissárias, o Panorâmico de Monsanto. Construído a uma altitude de 250 metros, no Parque Florestal de Monsanto, o edifício da autoria de Chaves da Costa, inaugurado em 1968, tem no seu interior painéis cerâmicos de Manuela Madureira e um mural de Luís Dourdil. Abandonado há mais de uma década, e depois de vários usos – discoteca, restaurante de luxo, bingo, armazém de materiais de construção civil – foi devolvido à cidade como miradouro com entrada gratuita e horário de funcionamento (das 9 às 19 horas, a partir de outubro até às 18 horas).

Além de novos locais de visita, esta Open House tem mais novidades. Uma delas é o Programa de Acessibilidade, que vai permitir que pessoas com deficiências sensoriais e intelectuais participem nas visitas, através da presença de intérpretes de língua gestual, recurso a um discurso adaptado e experiências táteis.

O programa da Open House inclui ainda dez atividades lúdico-pedagógicas para crianças e um Programa Plus com 14 iniciativas paralelas – concertos, conversas, passeios e exposições – que complementam as visitas.

Open House > vários locais, Lisboa > 23-24 set, sáb-dom > grátis