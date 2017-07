Do Alqueva às praias fluviais do Centro, aqui dão-se mergulhos de água doce

Do grande lago do Alqueva à barragem da Aguieira. Das nascentes do Guadiana às águas cristalinas do Parque Nacional da Serra da Estrela. Veja a galeria de imagens de algumas das 39 praias do Interior que fazem o tema de capa desta semana da VISÃO Se7e, esta quinta-feira nas bancas