Começou a aventura: o Creoula já largou rumo a Lisboa

Sábado, 8. Um dia depois de atracar no porto da Figueira da Foz com um grupo de tripulantes vindo de Lisboa, o Creoula recebeu 40 novos instruendos. O navio de instrução de mar, operado pela Marinha Portuguesa, acolhe, a cada verão, cerca de 900 pessoas, na sua maioria jovens, para aprenderem como navegar. A Aporvela - Associação Portuguesa de Treino de Vela desafiou a revista VISÃO para fazer parte desta aventura e cá estamos nós.

A viagem começou no domingo, 9, quando o Creoula largou da Figueira da Foz. Antes das três e meia da tarde, hora de saída, os instruendos já tinham sido divididos por várias tarefas (delas falarei noutra oportunidade). Ouvimos uma palestra sobre as regras de segurança e outros aspetos ligados a este antigo navio de pesca, pelo oficial-imediato Sérgio Leitão. O verdadeiro desafio foi quando chegou a hora de calçar as luvas e puxar os cabos (já se sabe que não se diz "cordas" numa embarcação de mar) para içar as velas: a polaca, na proa, e as velas do traquete e do grande, dois dos quatro mastros que fazem parte do grande veleiro construído em 1937. A navegar há 79 anos, O Creoula segue agora em direção à ilha Berlenga.

Veja o vídeo