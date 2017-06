Open House Porto: A cidade e as suas entranhas

O roteiro de visitas arquitetónicas gratuitas passa por 60 locais do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos. Entre casas, monumentos e túneis, saiba o que pode visitar na Open House Porto que decorre este sábado e domingo, dias 1 e 2

Casa da Arquitetura

A arquitetura de excelência pode estar em todo o lado e nem sempre é evidente para um leigo. Habituámo-nos, por exemplo, a percorrer de comboio o túnel (atualmente desativado) que liga as estações de Campanhã e de São Bento, ou a admirar de longe a Torre de Retransmissões do Monte da Virgem, sem nunca sonharmos com a possibilidade de conhecermos de perto essas estruturas. A acessibilidade inesperada atraiu muitos visitantes nas primeiras edições da Open House Porto (11 mil em 2015 e 30 mil em 2016), uma iniciativa nascida em Londres, em 1992, hoje presente em mais de 30 cidades mundiais.

Nesta terceira edição da Open House Porto, cuja organização cabe em exclusivo à Casa da Arquitetura, foram escolhidos 60 espaços das cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, pelos comissários Paula Santos e Ivo Poças Martins. Um conjunto eclético, tanto na época como no uso, em que a dupla de arquitetos privilegiou obras próximas umas das outras, para transparecer a influência exercida sobre uma rua, um bairro, um quarteirão ou uma freguesia. Entre os repetentes, estão edifícios contemporâneos, como obras de Álvaro Siza, a Casa da Música ou o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. E outros onde se sente o peso da história, como o Mosteiro da Serra do Pilar ou o Palácio do Bolhão. Na maioria deles, há de entrar-se por ordem de chegada. Contudo, alguns exigem marcação prévia, como as estruturas do Metro do Porto ou as casas particulares. No site da Open House Porto ou nos guias e mapas entregues pela equipa de 200 voluntários, podem consultar-se os horários, localização, acessibilidades e tipos de visitas.

Open House Porto > Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos > 1-2 jul, sáb-dom > grátis