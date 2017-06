EDP Beach Party: Festa na praia com música eletrónica

Dois dias de música com areia, mar e boas vibrações na Praia do Aterro Norte, em Leça da Palmeira. Esta sexta e sábado, 30 de junho e 1 de julho, a EDP Beach Party dá início às festas de verão no norte

É uma das maiores festas na praia da Europa e marca, há uma década, o início das noites de verão no que toca à música eletrónica. Organizada pela Rádio Nova Era, a EDP Beach Party tem, uma vez mais, um cartaz de luxo com os djs holandeses Hardwell e Martin Garrix (atual número 1 do mundo e que, em agosto, passará pelo festival Meo Sudoste, na Zambujeira do Mar) à cabeça. Os 19 anos de Martin Garrix não o impedem de ter sido considerado o melhor dj do mundo com Animals como o seu primeiro êxito, chegando a atingir a dupla platina nos Estados Unidos.

Do cartaz desta festa que começa ao fim da tarde e segue pela noite dentro, fazem ainda parte Carnage, Moksi, Garrix e o produtor californiano KSHMR. Entre a eletrónica remisturada em português marcam presença Karetus, Miss Sheila, Carlos Manaça e Kevu, para dançar com boas vibrações no areal.

EDP Beach Party > Praia do Aterro Norte, Leça da Palmeira, Matosinhos > 30 jun-1 jul, sex-sáb 16h-4h > €20/dia; €30/passe dois dias; €60/passe vip dois dias